إصابتان بالرصاص إحداهما خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في فحمة جنوب جنين

إصابتان بالرصاص إحداهما خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في فحمة جنوب جنين
التاريخ
11/15/2023 10:10:31 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/أصيب، مساء اليوم الأربعاء، مواطنان بالرصاص أحدهما بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية فحمة جنوب جنين.
وأكد مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية فحمة مما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها مواطنان أحدهما بالصدر والكتف، والأخرى باليد، نقلا على إثرهما إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين.
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