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إصابتان بالرصاص إحداهما خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في فحمة جنوب جنين

11/15/2023 10:10:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN/أصيب، مساء اليوم الأربعاء، مواطنان بالرصاص أحدهما بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية فحمة جنوب جنين.

وأكد مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية فحمة مما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها مواطنان أحدهما بالصدر والكتف، والأخرى باليد، نقلا على إثرهما إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين.


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