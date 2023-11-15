في يوم التسامح العالمي.. رسائل تسامح وسلام وتعايش من البحرين إلى العالم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد ناشطون في مجال التسامح والتعايش الديني، وممثلون عن ديانات مختلفة، أن تجربة مملكة البحرين في مجال الحريات الدينية فريدة من نوعها، إذ كفلت البحرين عبر التاريخ حرية ممارسة الشعائر لجميع الأديان بمختلف مذاهبها، ما يؤكد قيمة التعايش التاريخي في البلاد، لافتين إلى أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم صراعات مختلفة تقدم مملكة البحرين نموذجًا من التسامح والتعايش السلمي والتآلف، يعزز من قيم السلام والمحبة بين الشعوب والحضارات والأديان.



وقالوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين(بنا)، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام، إن مملكة البحرين حريصة على ترسيخ قيم ومبادئ التسامح الديني والوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع الأديان والطوائف، إذ يوجد بها أعلى نسبة للمساجد والجوامع في العالم قياسًا إلى عدد السكان والمساحة، إلى جانب ما يزيد عن 19 كنيسة، وكنيس يهودي في وسط المنامة تم بناؤه في عام 1930، والعديد من دور العبادة للطوائف الأخرى، حيث يمارس الجميع وبكل حرية شعائرهم الدينية في إطار من التعايش البناء بين الأديان والمذاهب والحضارات والثقافات المتنوعة.



وأكد إبراهيم نونو عضو مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم

مكّن بحكمته المجتمع من الوصول إلى مستوى من التفاهم والتعايش من أجل العيش السلمي، قائلاً إن مملكة البحرين تعتبر خير مثال للعالم الخارجي لما يتميز به المجتمع من أخلاق رفيعة وآداب عالية، والتي أشبه ما تكون بالقاعدة غير المكتوبة المتفق عليها الجميع، مؤكدًا أن اليوم الدولي للتسامح هو تذكير بضرورة التعاطف مع بعضنا البعض كبشر وفهم وجهات النظر المختلفة.



بدوره، قال الدكتور بدر محمد عادل أستاذ القانون العام المشارك بجامعة البحرين وعضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، إن الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ، اعتبرت التسامح في المجتمع حاجة إنسانية ملحة للشعوب، وأن ترسيخ قيم وثقافة التسامح والاحترام بين الناس ونبذ كل مظاهر وأشكال التعصب والتمييز والكراهية ضرورة لا غنى عنها.



وأوضح أن مملكة البحرين أصبحت نموذجًا يحتذى به في تعزيز قيم التسامح بين الأمم والمجتمعات والشعوب عبر تكريس مفاهيم الوسطية والاعتدال واحترام الآخر، وخلق مقاربة ثقافية وحضارية تدعم أوجه التنمية في المجتمع، مؤكدًا المكانة الرفيعة التي يوليها جلالة الملك المعظم ، للتسامح كقيمة إنسانية تميز المجتمعات المتقدمة، كما تسير حكومة مملكة البحرين بخطى حثيثة في وضع البرامج والخطط والاستراتيجيات في برنامج عمل الحكومة لتعزيز ونشر ثقافة التسامح والتعايش، وكذلك في كافة المؤسسات والهيئات العامة والخاصة.



وأضاف أن مملكة البحرين سخرت كافة الإمكانيات للحفاظ على قيم التسامح والتعايش والاعتدال التي تتمتع بها وتعزيزها، حيث عملت على تحقيق مبادئ التسامح في إعلان اليونسكو عبر إقرار العدل في تشريعاتها وقوانينها المحلية، وإتاحة المجال والفرص لأي شخص لممارسة كل حقوقه دون تمييز على مستوى الأفراد والمجتمعات، والتصديق على الاتفاقيات والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.



وبيّن بأن للتربية أهمية كبيرة في نشر قيم وثقافة التسامح والتعايش، والتي يمكن من خلالها التشجيع على نمو فكر التسامح واكتسابه كثقافة وسلوك يومي فردي، فضلاً عن مراجعة وإدخال المناهج التعليمية في مراحل التعليم المختلفة التي تبين الحقوق والواجبات والمسؤوليات تجاه الآخرين وتجاه المجتمع، باعتبار أن التسامح والتعايش يمنع نمو بذور التعصب والتطرف بين أبناء المجتمع.



من جانبه، أكد القس هاني عزيز راعي الكنيسة الانجيلية الوطنية رئيس جمعية البيارق البيضاء، أهمية قيمة التسامح في مملكة البحرين، ووصفها بالإرث المتناقل بين الأجيال، وتقدم للعالم كنموذج متحضر في الوقت الذي تبرز فيه الحاجة إلى دعم السلام والتسامح.







ودعا العالم في هذه المناسبة الهامة إلى الإسهام في دعم التسامح وصناعة السلام، وقال إن مملكة البحرين تعتبر رائدة في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله رعاه، فهو رجل سلام وقائد له، وقد مثلت رؤيته منارة للسلام في الداخل والخارج، فمن هذه البلد الصغيرة بحجمها الكبيرة بعطائها يتم تصدير التسامح والإنسانية والسلام إلى العالم.



بدورها، قالت بتسي بي ماثيسون رئيس منظمة "هذه هي البحرين" إن مملكة البحرين تتميز بوجود التسامح كجزء أصيل من الحياة اليومية الطبيعية، فأهل البحرين يحتضنون المنتمين إلى ديانات أو ثقافات أو أعراق مختلفة بحرارة كجزء من العائلة البحرينية، وهو نهج وثقافة أكد عليها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ، الذي يكفل الحرية الدينية كأساس للتعايش السلمي في البلاد.



وأضافت: "يجب علينا أن نسترشد بكلمات جلالة الملك المعظم الافتتاحية في إعلان مملكة البحرين: "الجهل هو عدو السلام، لذلك من واجبنا أن نتعلم ونتشارك ونعيش معًا وفقًا لمبادئ الإيمان بروح الاحترام والمحبة المتبادلة"، فلا يمكن تحقيق التعايش السلمي العالمي إلا عندما تريد لجارك ما تريده لنفسك، مما يخلق عالماً نفهم فيه ونحترم فيه إنسانية بعضنا البعض".



ولفتت إلى وجود تفهم للآخر في المجتمع البحريني، وهو ما يميز تراث وتاريخ مملكة البحرين، مؤكدةً أن البحرينيين نشأوا مع جيرانهم من جميع الأديان والثقافات والأعراق، ويحتفلون معًا بأعيادهم الدينية والثقافية ويتشاركون الأفراح والأحزان مع بعضهم البعض.



وأوضحت أن إعلان مملكة البحرين للتسامح والتعايش الذي تم إطلاقه عام 2017، أشاد به زعماء العالم وكبار رجال الدين، باعتباره خارطة الطريق الرائدة في العالم لتعزيز تلك القيم البحرينية التقليدية كوسيلة لتحقيق التعايش السلمي في عالم يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.