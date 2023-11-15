جامعة الخليج العربي تفوز بجائزة تايمز لأكثر جامعة مبتكرة في تكنولوجيا التعليم الرقمي في الشرق الأوسط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) فازت جامعة الخليج العربي بجائزة تايمز للتعليم العالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 TIMES HIGHER EDUCATION MENA، عن فئة أكثر جامعة مبتكرة في تكنولوجيا التعليم الرقمي في الشرق الأوسط.



و أعلنت لجنة التحكيم في الحفل الذي عقد خلال قمة جامعات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقدة في أبوظبي، تفوق جامعة الخليج العربي على ثماني جامعات عربية تأهلت للقائمة النهائية عن هذه الفئة.



وبهذه المناسبة، هنأ رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، الفريق القائم على هذا الإنجاز، مؤكدا في الوقت ذاته تصميم جامعة الخليج العربي في المضي في استراتيجيتها لتكون جامعة خليجية مبتكرة تمثل نموذجاً للجامعات المحلية في نقل العلوم والتقنيات المتطورة للمتقدمة، وطرح التخصصات الفريدة والنادرة، وطرح أحدث الأبحاث والتقنيات.



وقال إن جامعة الخليج العربي خطت خطوات حثيثة في السنوات الماضية لتطوير منظومة تعليم رقمية تمكن المعلم والمتعلم من التفاعل بشكل يعزز مخرجات العملية التعليمية، ويتيح المادة العلمية ومختلف المصادر للطلبة، كما يمنح لأعضاء الهيئة الأكاديمية والمسؤولين في الكلية متابعة سير العملية التعليمية والحصص البحثية والتدريبية، والوقوف على مستوى الأداء، وفق مؤشرات إلكترونية يتم تحديثها بشكل مباشر.



يذكر أن هذه الجائزة تمنح للجامعات التي قدمت إضافة متميزة في الابتكار التقني والرقمي في التعليم، وجاء اختيار جامعة الخليج العربي بعد أن تقدمت للجائزة 300 مؤسسة تعليم عالي من 17 دولة ومنطقة للترشح لجوائز المسابقة عن مختلف فئاتها، في حين تأهل للدور النهائي 75 جامعة.



بدوره قال عميد كلية الطب والعلوم الطبية الأستاذ الدكتور عبدالحليم ضيف الله إن جامعة الخليج العربي فازت بأكثر من أربع جوائز هذا العام نظير تطويرها لمشاريع مبتكرة قائمة على منصات التعليم الرقمي.



وأضاف أن من أبرز مشاريع تطوير التعليم الرقمي مشروع لوسينا "Lucina AR"، وهو طفرة كبيرة في الطب لتدريس علم التشريح الأنثوي وسيناريوهات الولادة المعقدة، وهي أنموذج عالي الدقة تستخدم الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز لتدريب الطلاب على مضاعفات الولادة المختلفة.



من جانبه، أوضح خبير التعليم الرقمي في كلية الطب الأستاذ اربان ستيفن أن جامعة الخليج العربي قامت بتطوير برنامج محفظة الطالب الإلكترونية التي تحتوي على لوحة بيانات تحليلية شاملة لما تعرض له طلاب المرحلة السريرية أثناء تدريبهم العملي. وكذلك دشنت بوابة إلكترونية تشمل جميع احتياجات الطلاب الدراسية، وتضم نظام إدارة التعلم، ونظام للفصول الدراسية، ونظام الحضور، وتطبيق الاختبار، وقياس الأهداف التعليمية.