جامعة الخليج العربي تفوز بجائزة تايمز لأكثر جامعة مبتكرة في تكنولوجيا التعليم الرقمي في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) فازت جامعة الخليج العربي بجائزة تايمز للتعليم العالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023 TIMES HIGHER EDUCATION MENA، عن فئة أكثر جامعة مبتكرة في تكنولوجيا التعليم الرقمي في الشرق الأوسط.
و أعلنت لجنة التحكيم في الحفل الذي عقد خلال قمة جامعات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقدة في أبوظبي، تفوق جامعة الخليج العربي على ثماني جامعات عربية تأهلت للقائمة النهائية عن هذه الفئة.
وبهذه المناسبة، هنأ رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، الفريق القائم على هذا الإنجاز، مؤكدا في الوقت ذاته تصميم جامعة الخليج العربي في المضي في استراتيجيتها لتكون جامعة خليجية مبتكرة تمثل نموذجاً للجامعات المحلية في نقل العلوم والتقنيات المتطورة للمتقدمة، وطرح التخصصات الفريدة والنادرة، وطرح أحدث الأبحاث والتقنيات.
وقال إن جامعة الخليج العربي خطت خطوات حثيثة في السنوات الماضية لتطوير منظومة تعليم رقمية تمكن المعلم والمتعلم من التفاعل بشكل يعزز مخرجات العملية التعليمية، ويتيح المادة العلمية ومختلف المصادر للطلبة، كما يمنح لأعضاء الهيئة الأكاديمية والمسؤولين في الكلية متابعة سير العملية التعليمية والحصص البحثية والتدريبية، والوقوف على مستوى الأداء، وفق مؤشرات إلكترونية يتم تحديثها بشكل مباشر.
يذكر أن هذه الجائزة تمنح للجامعات التي قدمت إضافة متميزة في الابتكار التقني والرقمي في التعليم، وجاء اختيار جامعة الخليج العربي بعد أن تقدمت للجائزة 300 مؤسسة تعليم عالي من 17 دولة ومنطقة للترشح لجوائز المسابقة عن مختلف فئاتها، في حين تأهل للدور النهائي 75 جامعة.
بدوره قال عميد كلية الطب والعلوم الطبية الأستاذ الدكتور عبدالحليم ضيف الله إن جامعة الخليج العربي فازت بأكثر من أربع جوائز هذا العام نظير تطويرها لمشاريع مبتكرة قائمة على منصات التعليم الرقمي.
وأضاف أن من أبرز مشاريع تطوير التعليم الرقمي مشروع لوسينا "Lucina AR"، وهو طفرة كبيرة في الطب لتدريس علم التشريح الأنثوي وسيناريوهات الولادة المعقدة، وهي أنموذج عالي الدقة تستخدم الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز لتدريب الطلاب على مضاعفات الولادة المختلفة.
من جانبه، أوضح خبير التعليم الرقمي في كلية الطب الأستاذ اربان ستيفن أن جامعة الخليج العربي قامت بتطوير برنامج محفظة الطالب الإلكترونية التي تحتوي على لوحة بيانات تحليلية شاملة لما تعرض له طلاب المرحلة السريرية أثناء تدريبهم العملي. وكذلك دشنت بوابة إلكترونية تشمل جميع احتياجات الطلاب الدراسية، وتضم نظام إدارة التعلم، ونظام للفصول الدراسية، ونظام الحضور، وتطبيق الاختبار، وقياس الأهداف التعليمية.
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