تحالف استراتيجي بين «سند» و«تاليس» للارتقاء بقطاع الطيران في المنطقة



أعلنت شركة سند، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، عن إبرام اتفاقية إطارية استراتيجية تاريخية مع شركة «تاليس»، تهدف إلى التوسع بالخدمات التي تقدمها سند في مجال صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات الطائرات لتشمل المجالات الحيوية المتعلقة بأمن المطارات ومراقبة الحركة الجوية والتشغيل الرقمي، تمهيداً لمرحلة جديدة في قطاع الطيران على مستوى المنطقة.

وقع الاتفاقية على هامش فعاليات معرض دبي للطيران، منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند، وإلياس ميراوي، نائب رئيس الأعمال المدنية في تاليس الشرق الأوسط.

وتعتبر هذه الاتفاقية المهة علامة فارقة في قطاع الطيران على مستوى المنطقة، وتحالفاً فريداً يجمع بين القدرات والخبرات الفريدة لدى سند و«تاليس» بهدف تعزيز عمليات صيانة وتسليم أنظمة المطارات الأساسية، وضمان التشغيل الآمن والفعال لمراكز السفر الرئيسية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبناءً على مذكرة التفاهم التي وقعتها سند و«تاليس» في عام 2022، ستعمل الشركتان على تعزيز تعاونهما في مجال خدمات المطارات التي تشهد تطورات سريعة. وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستمتد هذه الشراكة لتشمل أمن المطارات والعمليات الرقمية عبر مجالات حيوية مثل؛ أنظمة سلامة وأمن المطارات.

وفي هذا الإطار، ستتولى «تاليس» تصميم وبناء هذه الأنظمة الحيوية، في حين ستقوم «سند» بدور محوري يشمل الإشراف على المهام الحيوية مثل الصيانة والتركيب والاختبارات الصارمة وتشغيل تلك الأنظمة المتطورة.

وسيتيح هذا التحالف استثمار الموارد والخبرات لدعم مساهمة «سند» و«تاليس» معاً بدور فعّال في بناء مستقبل آمن ومرن لعمليات الطيران، وضمان الارتقاء بالسلامة والكفاءة التشغيلية في هذا القطاع.

وقال منصور جناحي، بهذه المناسبة: «يمثل تحالفنا الاستراتيجي مع «تاليس» علامة فارقة على مسار رحلة سند المتواصلة نحو النمو والازدهار. ويهدف تعاوننا مع هذه الشركة الرائدة على مستوى القطاع إلى المساهمة في الحفاظ على كفاءة العمليات في عدد من المطارات الأكثر ازدحاماً في الشرق الأوسط وأفريقيا. كما نهدف إلى ترسيخ قطاع طيران أكثر تماسكاً وتعاوناً يعتمد على التميز الهندسي والابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى مشاركتنا في بناء القدرات المحلية، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد للطيران، من خلال التوسع بشراكاتنا الاستراتيجية وتطوير قدراتنا والتوسع بحضورنا على مستوى المنطقة».

من جانبه، قال إلياس مراوي: «إن خبرة «سند» العالمية المتميزة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، مدعومة بتقنيات «تاليس» العالية، ستساهم ببناء تحالف مزدهر في مجال عمليات وأمن المطارات. وستركز هذه الاتفاقية الاستراتيجية على أولوية التقنيات المبتكرة وتعزيز النمو المحلي في هذا القطاع. ونتطلع سوياً إلى تعزيز الثقة في مستقبل واعد يساهم فيه الابتكار وتبادل المعرفة بدور حيوي في تطوير قطاع الطيران المستدام».

وستشهد المرحلة المقبلة تعاوناً وثيقاً بين «سند» و«تاليس» لتعزيز إدارة الحركة الجوية وتطوير عمليات المطارات في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال نشر الأنظمة المبتكرة، وتطوير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة.

وتشير التوقعات إلى أن مطارات الشرق الأوسط ستستثمر ما يزيد على 150 مليار دولار أمريكي في توسعة طاقتها الاستيعابية نتيجة لارتفاع الطلب العالمي على السفر الجوي، والذي يتوقع له أن يزيد على ضعف مستوياته الحالية في عام 2040.

ونتيجة لهذا التوسع ولظهور مطارات جديدة، ستزداد عمليات التطوير، وسيكون من الضروري تلبية الاحتياجات المستقبلية، والتي ستشمل زيادة الطلب على أنظمة أمن المطارات وإدارة الحركة الجوية، إلى جانب خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة التي تتبعها.

من جهة أخرى، يتوقع أن تتضاعف حركة الركاب الجوية المحلية في القارة الأفريقية بأكثر من أربعة أضعاف في العقدين المقبلين، بما سيحفز استثمارات جديدة في تحديث البنية التحتية وخدمات إدارة الحركة الجوية وأمن المطارات وأنظمة السلامة على مستوى القارة بأكملها.

وعلى مدار أكثر من 35 عاماً، عززت شركة «سند» مكانتها الرائدة في مجال تقديم خدمات صيانة وإصلاح وعَمرة محركات الطائرات، وهي شريك موثوق لأكثر من 30 عميلاً حول العالم، من بينهم كبرى شركات الطيران الرائدة وشركات صناعة المحركات العالمية.

كما عززت «سند» مسيرة نموها على المدى البعيد بفضل قدرتها على تلبية احتياجات قطاع الطيران الحيوية والمتطورة باستمرار، من خلال تقديم حلول مبتكرة مدعومة بالتميز الهندسي والابتكار التكنولوجي.

وتمثل هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع «تاليس» مرحلة حاسمة في رحلة «سند» الهادفة إلى تحسين وتوسيع نطاق قدراتها، وتحقيق طموحاتها في النمو والتوسع خارج نطاق دولة الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز