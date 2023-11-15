نهيان بن زايد: جائزة فاطمة بنت مبارك تعزز المكتسبات والنجاحات لرياضة المرأة

برعاية ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، حفل النسخة السابعة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة 2023، الذي أقيم اليوم بفندق قصر الإمارات بأبوظبي.

نجاحات

من جهته، أشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بنجاحات جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والنقلة النوعية التي حققتها الجائزة في مسيرة الرياضة النسائية العربية.

وقال سموه: «وصلت جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة إلى عامها السابع، في ظل نجاحات مستمرة ومتزايدة لما تقدمه من دعم للرياضة النسائية العربية، والتحفيز على تحقيق الإنجازات، حيث تدعم جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» كل ما من شأنه تعزيز دور المرأة، والبناء على المكتسبات التي تحققت في السنوات الماضية في هذا الإطار».

إنجازات

وأضاف سموه: «تعمل الجائزة المرموقة على تكريم المبدعات وصاحبات الإنجازات في الرياضة العربية، وتحفيز الجميع على التميز، للوصول إلى منصات التتويج، وهو دور عظيم من شأنه استمرار التطور والوصول إلى مستويات أعلى من عام إلى آخر، وكذلك تعزيز استراتيجية تمكين المرأة التي تدعمها دولة الإمارات بكل قوة للحفاظ على المكتسبات واستدامة الإنجازات».

وثمن سموه، دعم واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية والذي عزز من مكانة الجائزة على مستوى الوطن العربي وما حققته من سمعة طيبة لتكريم البطلات وصاحبات الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية.

فخر

وقال سموه: «نفخر بالدور المهم الذي تلعبه أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في تعزيز مسيرة تمكين المرأة، وسعداء بالتعاون الوثيق في مجلس أبوظبي الرياضي مع الأكاديمية بما يساهم في المزيد من الشراكات الفاعلة التي تخدم وتوفر كل عوامل النجاح لرياضة المرأة».

وهنأ سموه الفائزات بالجائزة في فئاتها المختلفة واستحقاقهن للتكريم لما حققنه من إنجازات على صعيد المنافسات الرياضية، متمنياً لهن المزيد من التوفيق والتألق ومزيد من الإصرار والطموح لتحقيق نجاحات متتالية في المحافل المحلية والعربية والإقليمية والدولية.

تتويج

وتوج سموه الفائزات بالجائزة التي باتت عيداً للرياضة النسائية على مستوى الوطن العربي، وجسدت منذ انطلاقتها رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» لتعزيز مكانة المرأة الرياضية الإماراتية والعربية في مختلف المحافل والمنافسات الإقليمية والعالمية، بحضور معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، ومعالي نورة الكعبي وزيرة دولة، ومحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ونورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وأعضاء لجنة التحكيم، وعدد من المسؤولين ونجوم الرياضة في العالم العربي، ووسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية.

استراتيجية

وتوج سموه، نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، رئيسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، بجائزة شخصية العام الرياضية تقديراً لجهودها ومبادراتها لدعم وتشجيع رياضة المرأة، وتكريماً لإسهاماتها في استراتيجية تمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف مجالات الحياة ومن ضمنها القطاع الرياضي.

كما توج سموه، الأردنية جوليانا فؤاد بطلة التايكواندو العالمية بجائزة أفضل رياضية عربية، التي حققت إنجازاً عربياً غير مسبوق على مستوى الرياضة النسائية بتصدرها التصنيف العالمي للتايكواندو في وزن 67 كيلوغراماً مطلع عام 2023، وحلولها في المركز الثاني بالتصنيف الأولمبي، لتصبح أول عربية تحتل المركز الأول عالمياً في لعبة التايكواندو، إضافة إلى إنجازها بعد أن حصلت على فضية بطولة العالم في أذربيجان.

تقدير

كما توج سموه، روضة السركال لاعبة منتخبنا الوطني للشطرنج بجائزة أفضل رياضية إماراتية لتألقها على الصعيدين الإقليمي والآسيوي وتحقيقها إنجاز فضية آسيا للشطرنج عام 2022.

وكرم سموه، زعفرانة أحمد الحوسني والدة بطلتي الأولمبياد الخاص في ألعاب القوى والبولينغ، حمدة ومريم الحوسني، عن فئة أفضل أم رياضية، الجائزة التي استحدثتها اللجنة المنظمة في النسخة الحالية تقديراً لدور الأمهات في مسيرة بناتهن الرياضية، ودعمهن وتحفيزهن على الإبداع.

أسطورة

وحصلت فاطمة عمر لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي على جائزة أفضل رياضية بارالمبية، تقديراً لإنجازاتها باعتبارها أسطورة الأثقال البارالمبية والمرأة الوحيدة على مستوى العالم التي حصدت 6 ميداليات أولمبية على التوالي، وتوجت بـ 8 ميداليات ذهبية في بطولة أفريقيا المفتوحة الأخيرة.

وحصدت التونسية سناء المرداسي مدربة منتخب الإمارات للسيدات للدراجات الهوائية الجائزة لفئة أفضل مدربة لقيادتها سيدات المنتخب لتحقيق العديد من الإنجازات على مستوى اللعبة.

تميز

وفي فئة أفضل إعلامية توجت بالجائزة المصرية أميرة جمال تقديراً لنجاحاتها وتميزها في مجال الإعلام الرياضي وخصوصاً دعم الرياضات النسائية، بينما حصل نادي الفجيرة للألعاب القتالية على جائزة أفضل فريق، حيث حقق لاعبو النادي ميداليات ذهبية وفضية خلال المشاركة في صفوف منتخب الإمارات الوطني في دورة الألعاب القتالية العالمية بالرياض، وفوزه بدرع التفوق العام 2023 من اتحاد الإمارات للمبارزة، وتتويجه بجائزة أفضل نادٍ عربي خلال مارس الماضي.

ونالت لاعبة منتخب الإمارات للجوجيتسو، مريم آل علي، جائزة أفضل رياضية ناشئة لتألقها وحصدها ميداليات عدة مع منتخب الجوجيتسو للناشئات والشابات، وتوجت القيادة العامة لشرطة دبي بجائزة أفضل مبادرة إبداعية رياضية.

مساهمة

أحيت الحفل الفنانة أحلام التي شدت أغنية بعنوان «بنات العُرب» من كلمات وأشعار شاعر الوطن علي الخوَار، حازت على إعجاب الحضور.

واختتم الحفل بتكريم خاص للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، للدعم الذي تقدمه للرياضة النسائية، ومساهمتها الفاعلة في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع ودعمها في مجال الرياضة، ومتابعة وتوفير كل عوامل النجاح لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، تسلمتها بالنيابة عنها الدكتورة أمنيات الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.



رؤية

من جهتها، أكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، أن جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة باتت عيداً للمرأة الرياضية الإماراتية والعربية، وأفضل تكريم للمبدعات ممن حققن إنجازات في المحافل المحلية والإقليمية والدولية على مدار العام، وترجمة لجدارتهن باعتلاء منصات التتويج في ميادين التنافس، وحافز لهن لمضاعفة الجهود لمزيد من التألق في مختلف المنافسات الرياضية.

ووجهت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، الشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، على رعايتها الكريمة ودعمها السخي الذي أوصل الجائزة للمكانة المرموقة التي تتمتع بها في أوساط الرياضة النسائية المحلية والعربية، وجهودها الدؤوبة التي أسهمت في الارتقاء برياضة المرأة.

حافز

وقالت: «الرؤية الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» حفزت المرأة على الإبداع الرياضي، ومنحتها الفرصة والحافز لإثبات وجودها وبلوغها أعلى مراتب التميز والنجاح».

وشددت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان على أن الدعم والاهتمام المتواصل الذي توليه أم الإمارات لمسيرة الرياضة النسائية، أثمر عن منجزات هائلة ومهمة، ونجحت بفضله المرأة الإماراتية والعربية أن تكون نموذجاً يعبر عن الطموح والعزيمة والإرادة، وبرهن على قدراتها ومهاراتها لترسخ مكانتها الرياضية وصعود منصات التتويج في مختلف البطولات.

وأضافت: «نحتفل اليوم بالفائزين والفائزات في النسخة السابعة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، الجائزة التي تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، وتأتي ترجمة لاستراتيجية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية الهادفة لتعزيز وتطوير المرأة وترسيخ مكانتها في القطاع الرياضي، لاسيما وأن الرياضة تحظى بمكانة مهمة في حياة المرأة، ونفخر أن الجائزة باتت الأهم على مستوى الوطن العربي ككل، والتي تسلط الضوء على إنجازات المرأة في الرياضة، وتسعى لتحسين المشاركة وتعزيز التنافسية والتميز في الرياضات النسائية، وخلق بيئة محفزة وداعمة للمرأة الرياضية، للارتقاء بها لأعلى المستويات».

شراكة

ووجهت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي، مثمنة الشراكة الفاعلة مع المجلس برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، ودعم الرؤية الطامحة لجعل أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة، والاهتمام بالرياضة النسائية، وإلهام الأجيال الواعدة من الفتيات والسيدات، ودعمهن لممارسة الأنشطة الرياضية واتباع أسلوب حياة مثالي، يعود على صحتهن بالطاقة الإيجابية، منوهة إلى أن أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية حريصة على تحقيق الشراكات الفاعلة مع المؤسسات الرياضية محلياً ودولياً للاستفادة من برامج التطوير وخبرات التنمية.

كما وجهت الشكر والتقدير إلى لجنة التحكيم وأعضائها من نخبة الأسماء الرياضية العربية والعالمية، وإلى الرعاة والشركاء الاستراتيجيين وداعمي الجائزة، مركز أبوظبي للصحة العامة، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، دولفين للطاقة، وقناة أبوظبي الرياضية، مشيدة بجميع اللجان العاملة والقائمين على الجائزة ودورهم الفاعل في دعم مسيرة النجاح.

ريادة

بدوره، أكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن نجاح النسخة السابعة لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة يؤكد ريادة الجائزة ومكانتها المرموقة التي وصلت إليها على مستوى الوطن العربي.

وقال العواني إن رياضة المرأة في دولة الإمارات والوطن العربي أصبح لها مكانتها، بإنجازاتها المتنوعة، وهنا يأتي دور الجائزة التي تحمل اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، لتكرم أصحاب هذه الإنجازات وتسلط الضوء عليهم.

وثمن العواني تكريم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مشيراً إلى أنه تكريم صادف أهله تقديراً لدورها الكبير في دعم وتطوير رياضة المرأة بشكل عام، ولرياضة الفروسية بشكل خاص.

وأضاف: «نفخر بالنجاحات التي حققتها الجائزة منذ انطلاقها بعد أن باتت أهم جائزة لتكريم صاحبات الإنجاز من بطلات العرب في مختلف الألعاب الرياضية، إذ نجحت الجائزة وبتطور من عام لآخر في استقطاب الفئات المختلفة، كما أن النسخة السابعة شهدت فئة جديدة تستحق التكريم وهي الإعلان عن جائزة الأم الرياضية، وتعد تقديراً كبيراً من الجائزة لكل أم عربية وإماراتية ساهمت في تقديم الدعم والحافز بمثابرة وإرادة لأبنائها الرياضيين».

وأشار العواني إلى أن الجائزة ستشهد في العام المقبل نسخة استثنائية كونها ستأتي عقب دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 مما يؤكد أن المنافسة والملفات المتقدمة للجائزة ستكون قوية في مختلف الفئات.



سعادة

أعربت الأردنية جوليانا فؤاد لاعبة التايكواندو العالمية عن سعادتها بالفوز بجائزة أفضل رياضية عربية ضمن جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، مؤكدة أن الجائزة تعد وساماً على صدرها كونها تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع.

ووجهت الشكر إلى أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وللشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة الأكاديمية على جهودهم وحرصهم على تكريم البطلات العربيات في مجال الرياضة، وهو ما يمنحها دافعاً لاعتلاء منصات التتويج في البطولات المقبلة.

خصوصية

من جانبها، أكد روضة السركال لاعبة المنتخب الوطني للشطرنج والمتوجة بالجائزة في فئة أفضل رياضية إماراتية عن فخرها بالجائزة التي تعد أفضل تكريم.

وقالت إن الجائزة لها خصوصية فريدة لأنها باسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) صاحبة الأيادي البيضاء والدعم المتواصل للمرأة في كل المجالات، مشيرة إلى أن توجيهات أم الإمارات ودعمها اللامحدود لرياضة المرأة أوصل الفتاة الإماراتية لمكانة عالية على صعيد المنافسات الرياضية.

وأعربت روضة السركال لاعبة المنتخب الوطني للشطرنج، والفائزة بجائزة أفضل رياضية إماراتية، لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها السابعة، عن سعادتها بما حققته من إنجازات أوصلتها للوقوف على منصة التتويج بالجائزة.

وقالت: «التتويج أكبر دافع لي قبل المشاركات المقبلة، وأبرزها بطولة العالم، وأسعى للعودة مجدداً للوقوف على منصة التتويج في أكبر وأهم جوائز رياضة المرأة».

شكر

بدورها عبرت فاطمة عمر لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي والفائزة بالجائزة عن فئة أفضل رياضية بارالمبية عن فرحتها الغامرة بالجائزة المهمة على مستوى الوطن العربي، موجهة الشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» والشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية على دعمهما الكبير لرياضة المرأة في الوطن العربي.





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