نتانياهو: لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو،
الأربعاء، أنه "لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه"، وذلك بعد اقتحام الجيش مستشفى الشفاء في قطاع غزة.
وأضاف نتانياهو الذي تحدث خلال زيارته لإحدى القواعد العسكرية في جنوب البلاد: "سنصل إلى حماس ونقضي عليها وسنعيد الرهائن"، مؤكداً أنهما "مهمتان رئيسيتان" في الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر المنصرم.
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