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نتانياهو: لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه

11/15/2023 10:00:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو،
الأربعاء، أنه "لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه"، وذلك بعد اقتحام الجيش مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وأضاف نتانياهو الذي تحدث خلال زيارته لإحدى القواعد العسكرية في جنوب البلاد: "سنصل إلى حماس ونقضي عليها وسنعيد الرهائن"، مؤكداً أنهما "مهمتان رئيسيتان" في الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر المنصرم.

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