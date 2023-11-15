الشراذم يجبرون المحتجزين بمجمع الشفاء على خلع ملابسهم
التاريخ
11/15/2023 9:39:05 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت مصادر من داخل مستشفى الشفاء بغزة للجزيرة إن جيش الاحتلال يحتجز أكثر من 200 فلسطيني في ساحة المستشفى.
وأوضحت المصادر أن جيش الاحتلال اعتقل بعض المحتجزين داخل المستشفى واقتادهم خارجه، مشيرة إلى إجبار القوات الإسرائيلية المحتجزين على خلع ملابسهم.
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