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الشراذم يجبرون المحتجزين بمجمع الشفاء على خلع ملابسهم

11/15/2023 9:39:05 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت مصادر من داخل مستشفى الشفاء بغزة للجزيرة إن جيش الاحتلال يحتجز أكثر من 200 فلسطيني في ساحة المستشفى.

وأوضحت المصادر أن جيش الاحتلال اعتقل بعض المحتجزين داخل المستشفى واقتادهم خارجه، مشيرة إلى إجبار القوات الإسرائيلية المحتجزين على خلع ملابسهم.

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