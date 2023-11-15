حماس:زَعْم الاحتلال وجود أسلحة بمشفى الشفاء كذبٌ مفضوح

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، إن زَعْم الاحتلال عثوره على أسلحة وعتاد، في مجمع الشفاء الطبي، ما هو إلاّ استمرارٌ للكذب والدعاية الرخيصة".

وأضافت الحركة، أن "الاحتلال يحاول من خلال هذه الدعاية "إعطاء مبرّر لجريمته الرامية لتدمير القطاع الصحي في غزّة؛ وهي نفسها الدّعاية التافهة التي ساقها أثناء اقتحامه لمستشفى الرنتيسي للأطفال، حيث يقوم الاحتلال بوضع أسلحة في المكان، ونسْج مسرحيّة هزيلة لم تعد تنطلي على أحد".

وتابعت الحركة: "كرّرنا أكثر من مرّة، ومنذ أسبوعين دعوتنا للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتشكيل لجنة دولية للاطلاع على أوضاع المستشفيات والوقوف على كذب رواية الاحتلال وادّعاءاته الباطلة، لأننا نُدْرك مستوى الكذب والتضليل الذي يسوقه الاحتلال، للتغطية على جرائمه بحقّ الأطفال والنساء والمدنيين العزّل".