عثمان السعودي.. مبارك ترفيعك لرتبة ملازم
التاريخ
11/15/2023 9:39:04 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - يتقدم الأهل والأصدقاء والأقارب
بأسمى آيات التهنئة والتبريكات للملازم عثمان محمود النخاطين السعودي بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بترفيعه إلى رتبة ملازم في مديرية الثقافة العسكرية والعقبى للرتب الأعلى بعون الله تعالى.
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