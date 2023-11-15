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عثمان السعودي.. مبارك ترفيعك لرتبة ملازم

11/15/2023 9:39:04 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يتقدم الأهل والأصدقاء والأقارب
بأسمى آيات التهنئة والتبريكات للملازم عثمان محمود النخاطين السعودي بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بترفيعه إلى رتبة ملازم في مديرية الثقافة العسكرية والعقبى للرتب الأعلى بعون الله تعالى.

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