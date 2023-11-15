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المختل نتنياهو : دخلنا مستشفى الشفاء رغم المطالبة بعدم دخوله

11/15/2023 9:39:04 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قال رئيس وزراء الكيان :" المختل بنيامين نتنياهو" ان قوات الشراذم دخلوا مستشفى الشفاء بغزة رغم المطالبة بعدم دخوله.

وقالت في تصريحات نقلها الاعلام العبري ، الأربعاء ، قوله : لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه وسنقضي على حماس ونعيد "المخطوفين".

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