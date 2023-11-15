المختل نتنياهو : دخلنا مستشفى الشفاء رغم المطالبة بعدم دخوله
التاريخ
11/15/2023 9:39:04 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قال رئيس وزراء الكيان :" المختل بنيامين نتنياهو" ان قوات الشراذم دخلوا مستشفى الشفاء بغزة رغم المطالبة بعدم دخوله.
وقالت في تصريحات نقلها الاعلام العبري ، الأربعاء ، قوله : لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه وسنقضي على حماس ونعيد "المخطوفين".
MENAFN15112023000151011027ID1107430061
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.