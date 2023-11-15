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اليونيسيف: أوضاع صعبة بباحات مستشفى الشفاء

11/15/2023 9:39:04 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت المديرة التنفيذية لليونيسيف، اليوم الأربعاء،
إن الناس يعيشون أوضاعا صعبة بباحات المستشفى وممراته وداخل أقسامه المختلفة، مشيرة إلى محاولتهم إيصال المياه والمعدات الطبية لغزة، وتوزيع المواد الغذائية على السكان، وفقا للجزيرة.

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