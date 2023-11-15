اليونيسيف: أوضاع صعبة بباحات مستشفى الشفاء

اليونيسيف: أوضاع صعبة بباحات مستشفى الشفاء
التاريخ
11/15/2023 9:39:04 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت المديرة التنفيذية لليونيسيف، اليوم الأربعاء،
إن الناس يعيشون أوضاعا صعبة بباحات المستشفى وممراته وداخل أقسامه المختلفة، مشيرة إلى محاولتهم إيصال المياه والمعدات الطبية لغزة، وتوزيع المواد الغذائية على السكان، وفقا للجزيرة.
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