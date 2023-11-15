توفر 175 منحة دراسية للطلبة الأردنيين في الجامعات الروسية

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن البيت الروسي (المركز الثقافي الروسي) في عمان، عن توفر 175 منحة دراسية للطلبة الأردنيين في المعاهد والجامعات في روسيا الاتحادية للعام الجامعي 2025/2024، في مجال الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) والدراسات العليا (الماجستير، الدكتوراة).

وقال مدير البيت الروسي، الدكتور ألكسي بوكين، في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، "إنه في إطار المنح الحكومية الروسية تقدم الجامعات والمعاهد الروسية 175 منحة في مختلف المجالات والمستويات التعليمية، بكالوريوس – اختصاص – دراسات عليا ماجستير ودكتوراة"، لافتا إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 15 كانون الأول المقبل.

وبين الدكتور بوكين أنه للتقدم بطلب الحصول على منحة دراسية على الراغبين اتباع الخطوات التالية والدخول إلى الموقع: (education-in-russia)، والتسجيل به، وإدخال البيانات اللازمة (الاسم الكامل، ورقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني.. إلخ)، واختيار التخصص الذي يرغب في الحصول عليه، علما بأن التخصصات الطبية مدرجة في فئة "الاختصاص"، حيث أن مدة الدراسة فيها 5 سنوات.

وأوضح أنه على الراغبين بالتقدم للمنح اختيار 5 جامعات تُدرس فيها التخصصات، لافتا إلى أنه للتأكد من أن الجامعة المراد التسجيل فيها معترف بها في الأردن، فيمكن ذلك من خلال الموقع؛ (

كما أوضح أنه لتقديم الطلب يقوم الراغب بتصوير جواز سفره والشهادة العلمية، وفي حال ما يزال طالبا في المدرسة أو الجامعة، يقوم بتصوير كشف العلامات للأشهر الستة الماضية وتحميله على صفحته في موقع تسجيل الطلبات، لافتا إلى أنه بعد ملء الاستبيان يقوم الطالب بطباعته ووضع التاريخ والتوقيع عليه، وتصوير استمارة الطلب الموقعة وتحميلها على حسابه الشخصي في الموقع.

وقال الدكتور بوكين، إنه في حين إرسال الطلب، يقوم الطالب بتغيير الحالة "ملء الاستبيان" إلى "قيد المراجعة"، مبينا أنه في حالة الموافقة على الطلب سيتلقى المرشح إشعارا وستتغير حالة الطلب إلى "تم الاختيار للحصول على المنحة".

وبين أنه يمكن لأي من الراغبين بالتقدم لهذه المنح، ولمزيد من الاستفسارات عنها مراجعة البيت الروسي (المركز الثقافي الروسي) للمساعدة في الاطلاع على شروط القبول وآلية التقديم على موقع المنح التابع لوزارة التعليم الروسية، وعنوانه حي جبل عمان، الدوار الأول/شارع الشهيد إسماعيل -12، خلف مؤسسة عبدالحميد شومان، من الساعة 9 صباحاً وحتى 6 مساءً، ورقم الهاتف: 4658343- 06.