باولو بينتو: حالة منتخب الإمارات الفنية والبدنية مميزة وهدفنا أول 3 نقاط من مواجهة منتخب نيبال

أكد البرتغالي باولو بينتو, المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول، اكتمال التحضيرات للمباراة التي تجمع الأبيض ونظيره منتخب نيبال، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، مساء الغد ( الخميس)، باستاد آل مكتوم بدبي، مضيفاً أن الأبيض سيلعب من أجل النقاط الثلاث.

وقال المدرب خلال حديثه في المؤتمر الصحفي ، أن التحضيرات للمباراة سارت بصورة جيدة، من خلال المعسكرات التي أقامها المنتخب، مبدياً رضاه عن عطاء اللاعبين، مؤكداً أن جميع

الموجودين في المنتخب على أهبة الاستعداد، ويمكنهم القيام بالمهمة.

وقال: "المنتخب حالياً في وضع بدني وفني مميز، وعنصر التجانس والانسجام بين اللاعبين متوافر، وأسعى مع جهازي المعاون لوضع بصمة خاصة تميز المنتخب. هناك تطور ملحوظ في مستوى اللاعبين منذ بداية الإعداد، وهدفنا تحقيق النتائج الإيجابية, وتقديم المستوى الفني الذي يرضي الجميع."

وأضاف: "أقمنا أربعة معسكرات

لتجهيز المنتخب للتصفيات الحالية، عملنا خلالها على التعرف أكثر على قدرات وامكانات اللاعبين، ووضع الخطة الفنية المناسبة، ومن خلال العمل الذي قمنا به في التحضيرات, أرى أن الأبيض الآن جاهز لخوض غمار التصفيات."

واعتبر المدرب أن مجموعة المنتخب في التصفيات ليست سهلة، مؤكداً احترامه لكل المنتخبات المشاركة التي تملك الرغبة والطموح في تحقيق هدف التأهل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز