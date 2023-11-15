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جوائزها بقيمة تتخطى 250 مليون ريال.. طرح تذاكر دورة الألعاب السعودية 2023

11/15/2023 9:38:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية 2023، طرح تذاكر الدورة، حيث يمكن للجماهير شراء التذاكر اعتبارا من اليوم الخميس، للحدث الرياضي الذي يقام في مدينة الرياض خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر المقبل.

وأكدت اللجنة المنظمة توفر تذاكر منطقة الرياضات بسعر 25 ريالاً، وتتيح لحاملها الاستمتاع بيوم كامل من المنافسات للرياضة التي يختارها، بالإضافة إلى إمكانية حضور المسابقات الأخرى التي تقام في نفس المنطقة.

وتتوفر تذكرة مخصصة لرياضات مختلفة ويتم تحديد سعرها وفقاً لعدد أيام المنافسات التي تقام فيها اللعبة.

وتتيح اللجنة المنظمة دخولاً مجانياً للأطفال دون 16 عامًا، وكبار السن فوق 60 عامًا، إلى جانب ذوي الإعاقة مع من يرافقهم وأصحاب الدعوات الرسمية.

الجدير بالذكر أن منافسات النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023 ستقام بمشاركة أكثر من 8000 رياضي ورياضية ومدربين ومشرفين، يتنافسون في 53 لعبة رياضية، منها 6 ألعاب بارالمبية، و4 ألعاب استعراضية، و12 لعبة في فئة الشباب، وتندرج تحتها أكثر من 230 منافسة رياضية، على جوائز بقيمة تتخطى 250 مليون ريال.

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