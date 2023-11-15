علي خصيف: جاهزون لمباراة نيبال وهدفنا إسعاد الجماهير

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال علي خصيف حارس مرمى نادي الجزيرة ومنتخبنا الوطني الأول، أن الأبيض جاهز لخوض المباراة المقبلة أمام منتخب نيبال، مؤكداً أن كل اللاعبين مستعدون لهذه المهمة، وأن الجميع كان يحرص على الاجتهاد في التدريبات وتنفيذ توجيهات الجهاز الفني خلال فترة المعسكر.
وقال: "نسعى لظهور جيد في مباراة نيبال، التي تعد بمثابة استهلال للمرحلة الحالية من التصفيات، ونأمل أن تكون بداية قوية للأبيض، نقدم من خلالها ما يتوافق مع تطلعات جماهيرنا, التي تحرص دائماً على مساندتنا ودعمنا في كل المباريات".
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN15112023000110011019ID1107430056
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.