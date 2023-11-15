علي خصيف: جاهزون لمباراة نيبال وهدفنا إسعاد الجماهير

قال علي خصيف حارس مرمى نادي الجزيرة ومنتخبنا الوطني الأول، أن الأبيض جاهز لخوض المباراة المقبلة أمام منتخب نيبال، مؤكداً أن كل اللاعبين مستعدون لهذه المهمة، وأن الجميع كان يحرص على الاجتهاد في التدريبات وتنفيذ توجيهات الجهاز الفني خلال فترة المعسكر.

وقال: "نسعى لظهور جيد في مباراة نيبال، التي تعد بمثابة استهلال للمرحلة الحالية من التصفيات، ونأمل أن تكون بداية قوية للأبيض، نقدم من خلالها ما يتوافق مع تطلعات جماهيرنا, التي تحرص دائماً على مساندتنا ودعمنا في كل المباريات".

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