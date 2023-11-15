مصر تخطط لطلب استضافة «أولمبياد 2036»

عقد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي اجتماعاً بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، بشأن ملف استضافة مصر لدورة «الألعاب الأولمبية 2036».

وذكر المركز الإعلامي للجنة أن الاجتماع شهد مناقشة ملف ترشح مصر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036، مع الاستشاريين والمتخصصين، وآخر المستجدات في هذا الملف، واستعراض الخطوات التي تمت منذ زيارة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمصر العام الماضي.

وقال: «ناقش الاجتماع الخطوات التي يجب اتخاذها خلال الفترة القادمة، والجهات المنوط بها المشاركة في الخطوات القادمة للاستمرار في التحرك الإيجابي الحالي، من أجل الجاهزية لتقديم الملف بعد دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024».

واستعرض الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء مناقشات حول ملفات الدول الأخرى التي أعلنت رغبتها في الترشح، والخطوات التي قامت بها، وأيضاً استعراض ما تم في ملفات: باريس 2024، ولوس أنجليس 2028، وبريزبان 2032.

وأكد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن الاجتماع كان مثمراً، وتم خلاله مناقشة كثير من الملفات المهمة خلال الفترة الحالية، من أجل التنفيذ الفعلي، وخصوصاً ملف ترشح مصر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036، واتخاذ الخطوات القادمة «بما يليق باسم ومكانة مصر وقدراتها الكبيرة، والإمكانات غير المحدودة التي توفرها الدولة المصرية».

وأضاف أن «مصر تمتلك إمكانات كبيرة، ولديها القدرة على تنظيم أكبر الأحداث العالمية، وهو ما تم في كثير من البطولات العالمية الكبرى في السنوات الأخيرة، والجميع يتعاون من أجل هدف واحد، وهو أن يظل اسم مصر عالياً في جميع المحافل».

وقال وزير الشباب والرياضة المصري، إن بلاده شهدت تطوراً كبيراً على مستوى التجهيزات والإنشاءات الرياضية: «مما يجعلها مؤهلة وجاهزة لاستضافة كبريات الفعاليات الرياضية، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية 2036؛ خصوصاً مع قرب افتتاح مدينة مصر الأولمبية».

واعتبر صبحي أن «نجاح مصر في استضافة أولمبياد 2036 يؤكد ريادة مصر عربياً وأفريقياً، ويرسخ لقدرة مصر على تنظيم كبرى البطولات، وثقة كافة الاتحادات الدولية، بفضل الدعم والرعاية غير المسبوقة واللامحدودة التي تقدمها القيادة السياسية للمنظومة الرياضية كلها».

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