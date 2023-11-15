دورة «كلباء للألعاب الشاطئية» تنطلق بنسختها الثالثة غداً الخميس



تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، تنطلق غداً الخميس النسخة الثالثة من دورة كلباء للألعاب الشاطئية والتي تستمر منافساتها حتى 24 نوفمبر، ويتضمن حفل الافتتاح فقرات احتفالية متنوعة بحضور عدد كبير من كبار الشخصيات والمسؤولين واللجنة المنظمة.

يبدأ الحفل بعزف السلام الوطني للدولة، ثم باقة من العروض بوساطة موسيقى الشرطة وطلبة المدارس ومعهد الشارقة للتراث، ثم مراسم رفع علم الدورة، وعروض للكاراتيه والتايكواندو، وبعدها يلقي عبدالملك جاني كلمة باسم اللجنة المنظمة، ثم إيقاد شعلة الدورة والإعلان من قبل ممثل راعي الحفل عن بدء فعاليات الدورة وافتتاح منافساتها رسمياً ويعقبها انطلاق الألعاب النارية، وبعدها إقامة أولى مباريات كرة القدم.

وتشتمل الدورة التي يبلغ مجموع جوائزها 600 ألف درهم، على 7 رياضات رئيسة وهي كرة القدم وكرة السلة «3×3» وكرة الطائرة وألعاب الدفاع عن النفس والألعاب المائية والترايثلون والريشة الطائرة، وسيحظى جمهورها بعدد كبير من البرامج الترفيهية والفعاليات المصاحبة التي تستهدف إمتاع كل أفراد الأسرة.

يذكر أن اللجنة المنظمة تضم عبدالملك جاني رئيساً، والمستشار عمر بن حنيفة عضو مجلس الإدارة نائباً، وعضوية كل من: الدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الدورة مدير مكتب الإشراف العام، وزكية سهيل المشرخ رئيسة لجنة الإعلام والتسويق، وجاسم محمد الشحي رئيس لجنة الخدمات المساندة، وعبدالرحمن إبراهيم الدرمكي رئيس لجنة العلاقات العامة، وأحمد محمد الحوسني رئيس لجنة الألعاب المائية، وشهاب أحمد العوضي رئيس اللجنة الفنية، والملازم مايد راشد الزعابي رئيس اللجنة الأمنية، وعضوية مكتب الإشراف العام خالد محمد أحمد والدكتور سيف أحمد الزعابي، ومحمد محمود شلش مقرراً.

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