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أحمد بن محمد يقدم العزاء في وفاة ميثاء المزروعي

11/15/2023 9:38:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم (الأربعاء)، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى ميثاء محمد المزروعي، زوجة سعيد بن عمهي المنصوري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيدة، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.


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