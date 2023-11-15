بطولة أوروبا للقفز بالمظلات تنطلق في دبي غداً

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق صباح غد منافسات بطولة أوروبا للقفز التي يستضيفها اتحاد الإمارات للرياضات الجوية في منطقة سكاي دايف دبي وتختتم الأحد المقبل، بمشاركة 28 فريقاً، وهذه المرة الأولى التي تقام فيها البطولة خارج حدود «القارة العجوز»، وتم اختيار دبي لما تتميز به من بنية تحتية متطورة لاستضافة بطولات الرياضات الجوية.

وأنهت اللجنة المنظمة بالتعاون مع «ميديا لاند» تجهيز قرية البطولة التي تتضمن قسماً خاصاً للمشاركين والأطقم الفنية وآخر للأطقم الإدارية والإعلامية وروعي في تصميمها توفير الراحة لجميع الأطراف، كما تزين مسرح البطولة بالأعلام الأوروبية. وتبدأ الفرق تدريباتها صباح اليوم استعداداً لمنافسات «دقة الهدف»، التي تنطلق رسمياً غداً.

اجتماع تنسيقي

من جانب آخر عقد اجتماع فني تنسيقي مشترك جمع بين الطيارين ومدير العمليات بحضور محمد يوسف أمين عام اتحاد الإمارات للرياضات الجوية رئيس اللجنة الفنية بالبطولة، والخبير الدولي هلموت شلش، وعبدالله مراد رئيس لجنة الدعم اللوجستي والإعداد، والألماني اكسي رئيس الحكام، ومساعده سعيد الهاشمي، حيث تمت مناقشة توقيتات وإجراءات الطيران والقفز وإقرار الجدول المعتمد من اللجنة الفنية، كما تمت الإشارة إلى إجراءات الأمن والسلامة وبروتوكول العمليات الإدارية وغيرها من الأمور التنظيمية.

ويُعقد في العاشرة من صباح اليوم اجتماع مشترك بين القضاة والحكام بحضور مدير البطولة، فيما تعقد لجنة الحكام اجتماعاً عاماً في المساء مع مندوبي وإداريي الفرق المشاركة برئاسة الألماني الكسي، وذلك بهدف توزيع المهام والتأكيد على التوقيتات النهائية والجوانب الفنية والإدارية التي سيلتزم بها الجميع لتحقيق نجاح الحدث وإظهاره بأبهى صورة.

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