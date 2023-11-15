اكتمال المربع الذهبي لبطولة «إس إم كي» لتنس السيدات بأبوظبي

تأهلت اللاعب شرينة السويدي إلى نصف نهائي النسخة الـ 13 من بطولة أكاديمية «إس إم كي» للتنس للسيدات، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، وتستضيفها الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، مؤسسة البطولة وأكاديمية «إس إم كي» لتنس السيدات، والتي تقام برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، وبالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، وشركة برجيل القابضة، وشركة «فوس دايركت» التابعة لمشاريع بن هندي، وتستمر حتى 19 نوفمبر الجاري.

كما حسمت اللاعبة شرينة السويدي مباراتها في ربع النهائي، بفوزها على مدية المسعود بنتيجة 7-6 و6-1، أما على مستوى منافسات الزوجي، فاز الثنائي شيخة الزعابي وعائشة الفهيم بنتيجة 6-2 و6-1، على وضحة المنصوري وعائشة المنصوري، لتتأهلا إلى المربع الذهبي.

طموحات

وقالت الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان، مؤسسة أكاديمية وبطولة «إس إم كي» لتنس السيدات: «نفخر بما حققته بطولة «إس إم كي» لتنس السيدات، من تهيئة السبل، وإتاحة الفرص للنهوض بالمواهب الرياضية النسائية في المجتمع، بما يواكب طموحات الفتاة الإماراتية، ويؤهلها للمنافسة الإقليمية والقارية والعالمية».

وأكدت أن البطولة تضع الصحة والسلامة دائماً على رأس أولوياتها، وتمتلك البنية التحتية والبيئة الاحترافية اللازمة، والتي تعد ترجمة للدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة النسائية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، الراعي الرئيس للمرأة الإماراتية على كافة الأصعدة.

معايير

وأضافت الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان: نقدم في «أكاديمية إس إم كي» المخصصة لتدريب وتنمية مهارات بنات الإمارات في رياضة التنس، منذ تأسيسها عام 2009، تجربة على قدر كبير من الاحترافية، وفق منظومة رياضية بمعايير عالمية، ساهمت في تطوير قدرات اللاعبات، وتعزيز جودة الرياضة وصحة المرأة في دولة، ما منحنا الفرصة لإطلاق بطولة «إس إم كي» لتنس السيدات عام 2011، كأول بطولة تحتضن مواهب المواطنات الرياضية، خاصة الفئات العمرية الواعدة، تحت مظلة واحدة، لدعم وصقل خبراتهن، وتوفير بيئة تنافسية احترافية، ونتطلع لأن تكشف البطولة عن طاقات جديدة ومبدعة، نرفد من خلالها الميادين المحلية والمنتخب الوطني بجيل قادرة على تقديم صورة تليق بالرياضة النسائية في دولتنا الغالية».

سعادة

وتابعت: «مع كل نسخة تغمرنا السعادة بالروح التنافسية الرياضية الرائعة التي تشهدها البطولة، وبالإمكانات الفنية العالية التي تتميز بها لاعبات الإمارات، ما يبشر بمستقبل واعد لبنات زايد في لعبة التنس، اللاتي باستطاعتهن أن يخطين خطوات رائدة في عالم التنس، وكل ثقة في قدرتهن على بلوغ منصات التتويج في البطولات الدولية مستقبلاً».

وأوضحت الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد آل نهيان: نعمل وفق رؤية القيادة الرشيدة لاستدامة بناء قدرات بنات الوطن، وتعزيز إمكاناتهن، والاستثمار في مواهبهن الرياضة، كما نسعى لترجمة أهداف السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023 –2031، فيما يعنى بتعزيز جودة حياة المرأة في الجانب الصحي، ودعم مشاركتها في القطاع الرياضي، مشيرة أن التجربة أثبتت أن الاستثمار في المرأة الإماراتية، وتوفير البيئة المثالية لتأهيلها رياضياً، يؤتي ثماره، ويحقق أهدافه بأسرع مما هو متوقع، موجهة الشكر والتقدير والعرفان للقيادة الرشيدة، على كل برامج التمكين للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات، ما جعلها رائدة في تميزها، وملهمة لجميع من حولها في كافة المحافل.

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