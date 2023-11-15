أحمد بن محمد : دبي ترسخ مكانتها نموذجاً عالمياً للاستدامة وعاصمة للاقتصاد الأخضر

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي أنه برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي التقدم بخطى ثابتة نحو هدف استراتيجي مهم وهو تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050 من خلال مشاريع ومبادرات رائدة، أبرزها "مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، بما يرسخ أسس الاستدامة ويحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، الذي انطلقت فعالياته اليوم (الأربعاء) في دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتنظّمه هيئة كهرباء ومياه دبي تحت شعار "في طليعة الاستدامة".

ونوّه سمو الشيخ أحمد بن محمد بالتطور السريع الذي تحققه دبي في تبنّي الاستراتيجيات والحلول المستدامة، كذلك بنجاح المعرض ضمن دوراته المتعاقبة وعلى مدار 25 عاماً، مثنياً على جهود القائمين عليه، وقال: "أكد معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" مكانته كأحد أهم المعارض المتخصصة على مستوى العالم والأكبر من نوعه في المنطقة، في وقت أصبحت فيه دبي نموذجاً مُلهماً ومركزاً محورياً على خارطة الاستدامة العالمية، ونتطلع أن يواصل الحدث إسهامه الملموس في إبراز جهود دبي ودورها الريادي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر تدعم العمل المناخي وتسهم في توفير فرص جديدة للنموّ الاقتصادي المستدام من خلال تحفيز الابتكار وتعزيز التعاون وبناء الشراكات الفاعلة".

وتزامناً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، ومع الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، يحتضن "ويتيكس" آخر التطورات وأحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والبيئة والمياه وغيرها من قطاعات تدعم الاستدامة، وذلك تأكيداً لمكانته المتميزة على المستوى العالمي، فضلا عن دوره كمنصة فعالة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات واستكشاف الفرص الاستثمارية الرائدة التي توفرها دبي في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة.



وقد قام سمو النائب الثاني لحاكم دبي بجولة في المعرض، رافقه خلالها معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، وسعادة هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.



واستمع سموه خلال الجولة إلى شرح حول ما يضمه الحدث في يوبيله الفضي من أحدث التقنيات والابتكارات والمنتجات الجديدة في مجال الطاقة وتحلية المياه، والتقنيات الخضراء، وحلول الطاقة النظيفة والمتجددة، والاستدامة البيئية، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي ومجالات البحوث والتطوير وغيرها.

وتوقّف سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عند جناح هيئة كهرباء ومياه دبي حيث اطلّع على أهم مشاريع الهيئة في مجال الاستدامة وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي ستصل قدرته الإجمالية 5000 ميجاوات بحلول 2030 وباستثمارات 50 مليار درهم.

كما تفقّد سموه خلال الجولة عدداً من منصات الجهات العالمية والمحلية المشاركة في المعرض منها "سيمنس للطاقة"، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، و مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وشركة "داماك"، إضافة إلى عدد من أجنحة الدول المشاركة في المعرض.

كذلك، استمع سموه إلى شرح حول مختلف الأنشطة التي يتضمنها الحدث الذي سيشهد أيضاً عقد 163 ندوة وجلسة نقاشية متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين العالميين، توازياً مع عرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والطاقة المتجددة والنظيفة من مختلف أنحاء العالم.

حدث مرتقب

وفي هذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير: "بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبح معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية منصة مهمة تجمع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مختلف مجالات الاستدامة، وحدثاً سنوياً يترقبه المستثمرون والمتخصصون وصُنّاع القرار، وتنتظره المؤسسات والشركات العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة من المنطقة والعالم لطرح أحدث تقنياتها ومنتجاتها الخضراء والترويج لحلولها المبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، والمياه، والبيئة، والاستدامة وغيرها، والوقوف على الفرص الاستثمارية النوعية في هذه المجالات الحيوية."

وأضاف معالي الطاير: "على مدى 25 عاماً، نجح "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" في توفير منصة رائدة للمستثمرين لبناء شراكات استراتيجية واستكشاف فرص الأعمال من خلال الاجتماع مع ممثلي كبرى الشركات، وصناع القرار من مختلف دول العالم ضمن منصة واحدة لدعم التوجهات العالمية نحو الاستدامة وتوطيد جسور التعاون المثمر بين جميع المعنيين. وتعكس المشاركة الواسعة لكبرى الشركات المحلية والعالمية في المعرض خلال عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أهميته كمنصة رائدة تعزز التعاون العالمي وتسهم في استشراف آفاق جديدة تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً للأجيال الحالية والمستقبلية."

ويمتد "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" في دورة اليوبيل الفضي هذا العام، على مساحة 78 ألف متر مربع بمشاركة نحو 2600 شركة من 62 دولة، ورعاية 76 شركة ومؤسسة محلية وعالمية. ويستمر المعرض، الذي يضم 24 جناحاً دولياً من 16 دولة حول العالم. حتى يوم الجمعة، 17 نوفمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، في قاعات الشيخ سعيد 1، 2، 3 وقاعة الشيخ مكتوم وقاعات أرينا 1 و2، والقاعات من 1 إلى 8.

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