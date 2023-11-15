طاقم تحكيم إماراتي يدير لقاء العراق وإندونيسيا أمام 65 ألف مشجع

يتسلح منتخب العراق الأول لكرة القدم، بهدير أصوات ما يزيد على 65 ألف مشجع بمدرجات ملعب البصرة الدولي في مباراته المرتقبة أمام ضيفه الإندونيسي مساء غد الخميس، في انطلاقة مشوارهما في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأسي العالم 2026، وآسيا 2027، وذلك في ضوء الإعلان عن نفاد كافة التذاكر المخصصة للجماهير قبل يومين من موعد المباراة.

ويقود مباراة منتخب العراق وضيفه الإندونيسي، طاقم تحكيم إماراتي اختارته لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، مؤلف من أحمد عيسى درويش، حكم ساحة، وأحمد الراشدي وياسر سبيل مساعدين.

ويعول منتخب العراق كثيراً على دعم جماهيره الواسعة لتحقيق حلمه بالوصول للمرة الثانية إلى نهائيات كأس العالم بعد المرة الأولى في مونديال المكسيك 1986، في ظل سماح الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بإقامة مبارياته على ملاعبه بعد أكثر من 4 عقود من حظر إقامة المباريات على الملاعب العراقية.

وأشار الإسباني خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق، إلى وجود صفات متشابهة لدى كلا المنتخبين، أبرزها امتلاكهما لاعبين محترفين في أوروبا، منوهاً إلى أن أداء المنتخب الإندونيسي شهد تصاعداً في الآونة الأخيرة مكنته من تحقيق نتائج جيدة، مشيراً إلى أنه وضع في الحسبان تعرض عدد من لاعبيه إلى الإصابات أو الغيابات الطارئة، مبيناً أن منتخب العراق جاهز لخوض المباراة.

ورفض كاساس تقديم أي وعد قائلاً: لا أعد أحداً بشيء، الأمر لا يتوقف عليّ كمدرب، هناك عوامل أخرى تساعدنا جميعاً حتى نكون مؤثرين في تحقيق النتائج الإيجابية، ما أستطيع الوعد فيه هو العمل الجاد، ومَن يشاهد عملنا يرى أننا نعمل كفريق فني حتى منتصف الليل من أجل الوصول إلى تحقيق أهدافنا، وأن تكون النتائج إيجابية.

ومن جانبه، قال الكوري الجنوبي، شين تاي يونغ، مدرب المنتخب الإندونيسي: المباراة مهمة، والمنتخب العراقي قوي، وصاحب تجربة، ولذلك ستكون مباراتنا معه صعبة، طلبت من اللاعبين أن يستمتعوا في المباراة رغم كل شيء، سنحاول تقديم كل ما لدينا، ونحن في أتم الجاهزية لتقديم مباراة ممتعة.

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