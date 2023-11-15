غدا.. الأرجنتين تواجه اختبارا صعبا أمام أوروجواي بتصفيات المونديال والبرازيل تسعى لاستعادة الاتزان

تصل تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم غدا الخميس (صباح الجمعة بتوقيت الإمارات) إلى جولتها الخامسة بأكثر من مواجهة مثيرة وقوية، تتقدمها المباراة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين وأوروجواي.

كما تشهد نفس الجولة مباريات كولومبيا مع البرازيل، وبوليفيا مع بيرو، وتشيلي مع باراجواي، وفنزويلا مع الإكوادور.

وبعدما كان التركيز في المباريات الـ4 الأولى للمنتخب الأرجنتيني على نجمه الشهير ليونيل ميسي، تحول قدر كبير من هذا التركيز والاهتمام الآن صوب دفاع الفريق قبل مواجهة اختبار صعب أمام الهجوم القوي لمنتخب أوروجواي.

ولا يقتصر السبب في هذا الاهتمام على قوة هجوم أوروجواي مع انتعاشة داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي في الفترة الماضية، وعودة المهاجم المخضرم لويس سواريز الهداف التاريخي لأوروجواي إلى صفوف الفريق قبل هذه المباراة، وإنما يمتد إلى السجل الاستثنائي الذي قدمه دفاع الأرجنتين على مدار المباريات التي خاضها في العام الحالي.

ومنذ تتويج المنتخب الأرجنتيني، بقيادة ميسي، بلقب كأس العالم 2022 في 18 ديسمبر من العام الماضي، لم تهتز شباك أبطال العالم في جميع المباريات الودية والرسمية التي خاضها الفريق.

وحقق أبطال العالم في 2023 الفوز على بنما 2-0 وكوراساو 7-0 وأستراليا 2-0 وإندونيسيا 2-0 وديا، ثم فاز الفريق على الإكوادور 1-0 وبوليفيا 3-0 وباراجواي 1-0 وبيرو 2-0 في الجولات الـ4 الأولى بتصفيات المونديال، ما يعني أنه حافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات متتالية خلال 2023 علما بأن شباكه اهتزت 3 مرات في المباراة النهائية لمونديال 2022 أمام نظيره الفرنسي.

والآن، سيكون دفاع المنتخب الأرجنتيني على موعد مع الاختبار الأقوى له منذ فوز الفريق بلقب المونديال؛ حيث يواجه هجوما قويا بقيادة نونيز وسواريز ومعهما باقي عناصر الفريق، الذين يرغبون في إيقاف انطلاقة أبطال العالم وتحقيق الفوز الثاني على التوالي في التصفيات لمواصلة الضغط على المنتخب الأرجنتيني.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني جدول التصفيات حاليا بالعلامة الكاملة؛ حيث حصد الفريق 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية، ويأتي منتخب أوروجواي ثانيا بـ7 نقاط وبفارق الأهداف أمام كل من البرازيل وفنزويلا مقابل 6 نقاط لكولومبيا.

ومع عودة سواريز إلى صفوف منتخب أوروجواي في هذه المباراة، ستكون هناك مواجهة من نوع خاص بين اللاعب وميسي زميله السابق في برشلونة الإسباني؛ حيث يتصارع اللاعبان على صدارة قائمة أبرز الهدافين في تاريخ تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولات كأس العالم.

وكان ميسي سجل هدفي الفوز 2-0 على منتخب بيرو في الجولة الماضية من التصفيات لينفرد بصدارة القائمة برصيد 31 هدفا بفارق هدفين أمام سواريز المتصدر السابق للقائمة.

ويشترك ميسي حاليا مع الأوروجوياني نيكولاس دي لا كروز في صدارة قائمة هدافي التصفيات الحالية برصيد 3 أهداف لكل منهما، ما يعني وجود مواجهة خاصة بينهما أيضا في مباراة الغد، فيما لا يزال سواريز في مرحلة الانتظار لباكورة أهدافه في التصفيات الحالية.

وفي ثاني أقوى وأبرز مباريات الجولة الخامسة من التصفيات، سيكون المنتخب البرازيلي على موعد مع اختبار صعب خارج أرضه عندما يحل ضيفا على نظيره الكولومبي.

ومع الخسارة التي مني بها منتخب البرازيل في الجولة الماضية أمام أوروجواي، يتطلع الفريق إلى استعادة الاتزان في هذه التصفيات على حساب نظيره الكولومبي في مباراة ستمنح المنتخب الكولومبي مركزا أفضل في جدول التصفيات حال فوزه على ضيفه البرازيلي، وقد تمنحه المركز الثاني حال تعثر منتخب أوروجواي أمام أبطال العالم.

ويخوض منتخب البرازيل مباراتيه أمام كولومبيا غدا وأمام الأرجنتين في الجولة التالية بالتصفيات الأسبوع المقبل، بدون قائده نيمار دا سيلفا الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الفريق أمام أوروجواي، ليغيب عن الملاعب لعدة شهور.

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