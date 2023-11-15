أحمد بن محمد: دبي قادرة على رسم معالم مستقبل الشحن

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام،
أن دبي بما تملكه من خبرات وكفاءات قادرة على إعادة رسم معالم مستقبل قطاع الشحن بالشراكة مع مجتمع الأعمال الدولي.
وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "شهدتُ اليوم جانباً من فعاليات قمة الشحن العالمية التي تنظمها مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بمشاركة 4000 من المتخصصين في مجال الشحن وسلسلة التوريد من حول العالم، لمناقشة تحديات القطاع وفرص التطوير وأحدث الابتكارات".
وأضاف سموه: "واثقون بأن دبي بما تملكه من خبرات وكفاءات قادرة على إعادة رسم معالم مستقبل قطاع الشحن بالشراكة مع مجتمع الأعمال الدولي".
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