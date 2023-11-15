أحمد بن محمد: دبي قادرة على رسم معالم مستقبل الشحن

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام،

أن دبي بما تملكه من خبرات وكفاءات قادرة على إعادة رسم معالم مستقبل قطاع الشحن بالشراكة مع مجتمع الأعمال الدولي.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "شهدتُ اليوم جانباً من فعاليات قمة الشحن العالمية التي تنظمها مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" بمشاركة 4000 من المتخصصين في مجال الشحن وسلسلة التوريد من حول العالم، لمناقشة تحديات القطاع وفرص التطوير وأحدث الابتكارات".

وأضاف سموه: "واثقون بأن دبي بما تملكه من خبرات وكفاءات قادرة على إعادة رسم معالم مستقبل قطاع الشحن بالشراكة مع مجتمع الأعمال الدولي".

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