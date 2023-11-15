333.6 مليار درهم إجمالي صفقات معرض دبي للطيران خلال 3 أيام

سجل معرض دبي للطيران خلال أول ثلاثة أيام إجمالي صفقات بلغت 333.58 مليار درهم، وقُدّرت صفقات الطائرات التجارية بـ 316.8 مليار درهم، بينما سجلت الصفقات العسكرية 16.78 مليار درهم.

ارتفع مؤشر صفقات الطائرات التجارية في معرض دبي للطران ليصل إلى 316.8 مليار درهم ( 86.35 مليار دولار) مع نهاية اليوم الثالث من المعرض شملت 265 طائرة من طرازات بوينغ وايرباص.

وخلال اليوم الثالث من المعرض وقعت

الخطوط الجوية الإثيوبية مذكرة تفاهم لإضافة 11 طائرة إيرباص من طراز A350-900 بقيمة دفترية تصل الى نحو 12.8 مليار درهم ليرتفع إجمالي طلب والتزام الشركة إلى 33 طائرة من طائرات إيرباص.

وكانت صفقات المعرض قد بلغت خلال اليوم الاول توقيع صفقات بقيمية 268.6 مليار درهم، في حين بلغ اجمالي الصفقات في اليوم الثاني نحو

35 مليار درهم.

وكانت أبرز الطلبيات صفقة طيران الامارات التي شملت 95 طائرة بوينغ، بقيمة

52 مليار دولار (نحو 191 مليار درهم) لدعم خططها للنمو، والحفاظ على أسطول حديث يتسم بالكفاءة، وتقديم أفضل تجربة طيران لعملائها، حيث وقعت طيران الإمارات طلبيات مؤكدة لشراء 55 طائرة إضافية 777-9 و35 طائرة 777-8 تعمل بمحركات GE-9X، وسعت طيران الإمارات طلبيتها السابقة لشراء 30 طائرة بوينج 787-9، وزادت التزامها بنحو 5 طائرات إلى إجمالي 35 طائرة دريملاينر تشمل: 15 طائرة 787-10، و20 طائرة 787-8.

فيما كشفت فلاي دبي خلال اليوم الاول عن صفقة مع شركة بوينغ تشمل شراء 30 طائرة من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر بقيمة اجمالية تصل إلى 11 مليار دولار في إطار سعي الشركة إلى تنويع أسطولها بتشغيل الطائرات ذات الجسم العريض.

وأعلنت شركتا بوينغ وصن إكسبرس، المشروع المشترك بين الخطوط الجوية التركية ولوفتهانزا، عن التزامها بشراء ما يصل إلى 90 طائرة بوينج ذات الممر العريض وتشمل الاتفاقية 28 طراز 737-8 و17 طائرة من طراز 737-10، بقيمة تصل الى 21.13 مليار درهم،

5.76 مليارات دولار مع إمكانية شراء ما يصل إلى 45 طائرة إضافية من طراز 737 ماكس.

وكشفت شركة "طيران البلطيق"، على هامش مشاركتها في معرض دبي للطيران عن اتفاقها مع شركة إيرباص لشراء 30 طائرة من طراز A220-300 مع خيار شراء 20 طائرة إضافية من ذات الطراز بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات درهم " 2.74 مليار دولار.

وشهد معرض دبي للطيران خلال اليوم الثاني صفقات تشمل 48 طائرة ، حيث وقعت شركة مصر للطيران صفقة لشراء 10 طائرات من طراز A350-900،

بقيمة دفترية تصل الى نحو 11.6 مليار درهم "3.17" مليارات

دولار

فيما أعلنت شركة بوينغ والخطوط الجوية الإثيوبية عن صفقة بقيمة 11 طائرة 787 دريملاينر9

بقيمة 3.2 مليارات دولار (نحو 11.7 مليار درهم) إضافة إلى 20 طائرة 737 ماكس 8 بقيمة 2.43 مليار دولار نحو 8.91 مليارات درهم.

وتشمل الصفقة خيار حقوق شراء 15 طائرة 787 دريملاينر9 ، و21 طائرة 737 ماكس.

ووقعت شركة "سكات إيرلاينز" الكازاخستانية طلبية لشراء 7 طائرات بوينغ 737 ماكس 8 بقيمة تصل إلى 851 مليون دولار أميركي (نحو 3.1 مليار درهم).

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