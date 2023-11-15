هل تتوسع الحرب الآن أم لا.. نائب الأمين العام لـحزب الله يجيب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم أنه "عندما تحصل حرب ضدنا من قبل إسرائيل لا خيار أمامنا إلا أن ندافع"، وأن "إسرائيل مستمرة بالتنفس الاصطناعي".



وقال قاسم في حديث صحفي: "نحن لا نسأل إذا حصلت الحرب لماذا تقاومون؟ وإذا كان البعض يريد أن يعلم إذا كنا نخشى من تهديدات إسرائيل فنحن لا نخشى منها وإذا قررت إسرائيل حربا فسنواجه بكل ما أوتينا من قوة لنسقطها ولنا كل الثقة أننا سنربح كل حرب ممكن أن نخوضها مع الكيان الإسرائيلي".



وأضاف: "أما هل ستحصل الحرب الآن أم لا، فهذا مرتبط بالتطورات التي تحصل في غزة ومرتبط أيضا بقرار إسرائيل أن تبادر في الحرب، وهذه من الأمور التي نجهلها الآن. إذا هل يحتمل أن تتوسع الأمور؟ هذا احتمال وارد ولكن لا نستطيع أن نجزم بحصوله".



وعما إذا كان الحزب يوافق على بعض ما حصل في عملية "طوفان الأقصى"، لفت إلى أنه "يجب أن نركز على الهدف الأساسي في 7 أكتوبر، الهدف هو عمل مُقاوم من أجل معالجة قضايا كثيرة تهم الفلسطينيين والإفراج عن الأسرى، ولا يصح أن نركز على تفاصيل حصلت لتبرير المجازر الواسعة"، مشيرا إلى أن "الأمور يجب أن تتجه إلى الأصل، من الذي سبب 7 أكتوبر؟ الجيش الإسرائيلي المحتل هو من سبب 7 أكتوبر، 7 أكتوبر ردة فعل ومقاومة".



وعند سؤاله "ألا يحق لإسرائيل الأمن؟"، أجاب: "يجب أن نسأل لماذا تستمر إسرائيل باحتلالها ولماذا تغطيها أمريكا والدول الكبرى. عليهم أن ينهوا الاحتلال لإعادة الاستقرار لفلسطين والمنطقة".

