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نجم الريال الجديد: لن ألوث صورتي

11/15/2023 9:27:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طمأن البرازيلي إندريك، مهاجم بالميراس، ناديه الجديد ريال مدريد، بشأن عقليته كلاعب شاب.
وكان ريال مدريد قد تعاقد مع إندريك، الصيف قبل الماضي، من خلال صفقة بلغت 60 مليون يورو شاملةً المتغيرات.
ومن المقرر أن ينضم اللاعب لصفوف الميرنجي، في منتصف يوليو/تموز 2024، عندما يبلغ من العمر 18 عامًا.
وقال إندريك في تصريحات أبزرها الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو: "أنا أكره الذهاب إلى الحفلات والنوادي الليلية. ولا أحب الدخول في الجدل".
وأضاف: "كما لا أحب أن أفعل أي شيء من شأنه أن يلوث صورتي. التركيز الآن منصب على مستقبلي كرياضي، وليس أي شيء آخر".
ودخل هندريك لأول مرة قائمة منتخب البرازيل الذي يستعد لمواجهتي الأرجنتين وكولومبيا، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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