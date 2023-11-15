لقطة نادرة لا تحدث كثيرا.. حارس يسمح للكرة بالدخول لإنقاذ فريقه!

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت مواجهة كورينثيانز أمام أتلتيكو مينيرو في الدوري البرازيلي لكرة القدم، مشهدا غريبا.وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، ولولا يقظة كاسيو راموس حارس كورينثيانز قبل 15 دقيقة على صافرة النهاية لكان تعرض فريقه للخسارة.وبدأ المشهد بحصول مينيرو على ركلة حرة بعد منتصف الملعب، قبل أن يظهر كاسيو مستعدا للتصدي لها والإمساك بالكرة، لكنه قرر التحرك بعيدا عنها بصورة مفاجئة في اللحظات الأخيرة ليتركها تدخل مرماه.

وبعد دخول الكرة إلى الشباك انطلق بعض لاعبي مينيرو للاحتفال بالهدف، ولكن المشكلة هي أن الركلة التي سددها زميلهم كانت غير مباشرة ولم يقم أي لاعب آخر بلمسها بعده.

وهو الأمر الذي أدركه كاسيو في اللحظات الأخيرة، لذلك لم يحاول التصدي للكرة لأنه لم يرغب في المخاطرة بإمكانية ارتدادها أمام المهاجمين لتسديدها في شباكه.

ولذلك قام الحكم باحتساب ضربة مرمى لصالح كورينثيانز وهو القرار الصحيح في حالة دخول الكرة إلى الشباك من ركلة حرة غير مباشرة دون أن يلمسها أي لاعب بعد مسدد الركلة.

يذكر أن كاسيو البالغ 36 سنة قضى 12 عاما مع كورينثيانز، وفاز مع الفريق بكأس العالم للأندية في 2013 وحقق لقب الدوري مرتين وتواجد مع المنتخب البرازيلي الفائز بكوبا أمريكا 2019.

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