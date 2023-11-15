لقطة نادرة لا تحدث كثيرا.. حارس يسمح للكرة بالدخول لإنقاذ فريقه!

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت مواجهة كورينثيانز أمام أتلتيكو مينيرو في الدوري البرازيلي لكرة القدم، مشهدا غريبا.
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، ولولا يقظة كاسيو راموس حارس كورينثيانز قبل 15 دقيقة على صافرة النهاية لكان تعرض فريقه للخسارة.
وبدأ المشهد بحصول مينيرو على ركلة حرة بعد منتصف الملعب، قبل أن يظهر كاسيو مستعدا للتصدي لها والإمساك بالكرة، لكنه قرر التحرك بعيدا عنها بصورة مفاجئة في اللحظات الأخيرة ليتركها تدخل مرماه.
وبعد دخول الكرة إلى الشباك انطلق بعض لاعبي مينيرو للاحتفال بالهدف، ولكن المشكلة هي أن الركلة التي سددها زميلهم كانت غير مباشرة ولم يقم أي لاعب آخر بلمسها بعده.
وهو الأمر الذي أدركه كاسيو في اللحظات الأخيرة، لذلك لم يحاول التصدي للكرة لأنه لم يرغب في المخاطرة بإمكانية ارتدادها أمام المهاجمين لتسديدها في شباكه.
ولذلك قام الحكم باحتساب ضربة مرمى لصالح كورينثيانز وهو القرار الصحيح في حالة دخول الكرة إلى الشباك من ركلة حرة غير مباشرة دون أن يلمسها أي لاعب بعد مسدد الركلة.
يذكر أن كاسيو البالغ 36 سنة قضى 12 عاما مع كورينثيانز، وفاز مع الفريق بكأس العالم للأندية في 2013 وحقق لقب الدوري مرتين وتواجد مع المنتخب البرازيلي الفائز بكوبا أمريكا 2019.
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