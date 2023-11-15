هوملز يغيب عن تدريبات المنتخب الألماني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - غاب المدافع ماتس هوملز عن تدريبات المنتخب الألماني لكرة القدم مجدداً اليوم الأربعاء بسبب مشكلات في الظهر، وذلك قبل المباراتين الوديتين المقررتين أمام تركيا والنمسا.
وكان هوملز قد غاب عن تدريب منتخب "الماكينات" أمس الثلاثاء.
أما لاعب خط الوسط ليون جوريتسكا، الذي غاب أيضاً عن تدريب الثلاثاء، فقد تمكن من اللحاق بتدريب الفريق.
ويشارك المنتخب الألماني في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) دون خوض التصفيات باعتباره البلد المستضيف، ويخوض مباريات ودية فقط خلال فترات الأجندة الدولية.
ويلتقي المنتخب الألماني نظيره التركي يوم السبت المقبل في برلين قبل أن يحل ضيفاً على نظيره النمساوي في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
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