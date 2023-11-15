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هوملز يغيب عن تدريبات المنتخب الألماني

11/15/2023 9:27:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - غاب المدافع ماتس هوملز عن تدريبات المنتخب الألماني لكرة القدم مجدداً اليوم الأربعاء بسبب مشكلات في الظهر، وذلك قبل المباراتين الوديتين المقررتين أمام تركيا والنمسا.
وكان هوملز قد غاب عن تدريب منتخب "الماكينات" أمس الثلاثاء.
أما لاعب خط الوسط ليون جوريتسكا، الذي غاب أيضاً عن تدريب الثلاثاء، فقد تمكن من اللحاق بتدريب الفريق.
ويشارك المنتخب الألماني في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) دون خوض التصفيات باعتباره البلد المستضيف، ويخوض مباريات ودية فقط خلال فترات الأجندة الدولية.
ويلتقي المنتخب الألماني نظيره التركي يوم السبت المقبل في برلين قبل أن يحل ضيفاً على نظيره النمساوي في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

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