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المنتخبات الأفريقية الأكثر مشاركة في كأس العالم

11/15/2023 9:27:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بإجرء أربع مباريات.
ويتنافس 54 منتخباً أفريقياً على حجز مقعد في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك المقرر سنة 2026.
وتستضيف غينيا الاستوائية منتخب ناميبيا، فيما تلتقي رواندا بزيمبابوي، ويحل المنتخب الموريتاني ضيفاً على جمهورية الكونغو، بينما تواجه إثيوبيا منتخب سيراليون.
وفيما يلي قائمة المنتخبات الأفريقية الأربعة الأكثر مشاركة في كأس العالم، والتي استحضرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبر حسابه الخاص بالمسابقة على موقع إكس:
- الكاميرون: 8 مرات (1983، 1990، 1994، 1998، 2002، 2010، 2014 و2022).
- نيجيريا: 6 مرات (1994، 1998، 2002، 2014 2018).
- المغرب: 6 مرات (1970، 1986، 1994، 1998، 2018 و2022).
- تونس: 6 مرات (1978، 1998، 2002، 2006، 2028 و2022).

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