بروسيا دورتموند يرد على شائعات جوليان براندت

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مدير الكرة بنادي بروسيا دورتموند الألماني، سيبستيان كيل، أن لاعب خط الوسط جوليان براندت ليس للبيع، وذلك وسط شائعات ترددت حول إمكانية انتقاله.وقال كيل في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية: "لم نمدد عقده في أبريل (نيسان) الماضي حتى 2026 من أجل لا شيء. إنه جزء مهم للغاية من فريقنا. لهذا فانتقاله ليس مطروحاً على الإطلاق."وحامت الشائعات مؤخراً حول رغبة آرسنال ونيوكاسل الإنجليزيين في التعاقد مع براندت، وذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن دورتموند قد يتلقى عروضاً تفوق قيمتها 50 مليون يورو (3ر54 مليون دولار) للتعاقد مع براندت خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.



وكان براندت انتقل من ليفركوزن إلى دورتموند في عام 2019 مقابل 25 مليون يورو.



وفي الموسم الحالي، يعد براندت واحداً من أفضل عناصر الفريق الذي يدربه المدير الفني إيدين تيرزيتش.

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