مدير مجمع الشفاء: جروح النزلاء بدأت تتعفن بعد توقف كل الخدمات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة محمد أبو سلمية إن جيش الاحتلال لا يزال ينتشر في عدد من مباني المستشفى، مؤكدا بقوله "لا نستطيع الوصول للصيدلية لإسعاف المرضى فالاحتلال يطلق النار على كل من يتحرك".



وأضاف مدير مجمع الشفاء بغزة أن المياه والكهرباء والأوكسجين مقطوعة عن كل أقسام المستشفى، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يوجد بمبنى غسيل الكلى دون أن يكلف نفسه بإحضار وقود لإعانة المرضى.



وأكد أنهم لم يستطيعوا التواصل مع الأطباء للاستفسار عن وضع النزلاء خصوصا الأطفال الخدج.



وأشار إلى أن جروح النزلاء بدأت تتعفن بشكل كبير بعد توقف كل الخدمات بالمستشفى.



ونوه أن رائحة الموت تفوح في كل مكان بدءا بقسم الطوارئ وصولا إلى آخر مبنى بالمستشفى.

