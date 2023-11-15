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جواو يكلف برشلونة 100 مليون يورو

11/15/2023 9:27:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن صفقة تعاقد برشلونة مع الدوليين البرتغاليين جواو كانسيلو من مانشستر سيتي وجواو فيليكس من أتلتيكو مدريد ستكلف خزينة النادي غالياً.
وقالت ماركا إن صفقتي الوافدين على البلوغرانا على سبيل الإعارة ستكلف البرسا ما لا يقل عن 100 مليون يورو في حال أراد التعاقد معهما بشكل نهائي.
وأشارت إلى أن نادي مانشستر سيتي يطلب 30 مليوناً من أجل الاستغناء عن خدمات لاعبه جواو كانسيلو، الذي يشغل مركز الظهير الأيمن.
فيما لن يتنازل أتلتيكو مدريد عن أقل من 70 مليون يورو من أجل السماح لمهاجمه جواو فيليكس من مغادرة قلعة ميتروبوليتانو.

ملاعب

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