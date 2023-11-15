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البوت ذو النعل المخروطي يعود بقوة هذا الشتاء

11/15/2023 9:27:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد موضة الأحذية النسائية في خريف/شتاء 2023/2024 عودة قوية للبوت ذي النعل المخروطي (Wedge Boots)، والذي يستلهم موضة الأربعينيات الأنيقة.
وأوضحت المجلة أن البوت ذا النعل المخروطي يمنح المرأة إحساساً بالراحة والاستقرار أثناء المشي من ناحية، ويضفي على المظهر لمسة جاذبية تعكس تفرد وتميز الأسلوب من ناحية أخرى.


والبوت ذو النعل المخروطي يأتي هذا الموسم مصنوعاً من الجلد الأملس ويظهر بأطوال مختلفة، حيث توجد موديلات يصل طولها إلى الكاحل، وأخرى يصل طولها إلى الركبة، في حين تطل مقدمة البوت بشكل مستطيل أو مدبب.


باقة ألوان واسعة
ويطل البوت ذو النعل المخروطي بباقة واسعة من الألوان، حيث تكتسي بعض الموديلات بألوان كلاسيكية هادئة كالأسود والرمادي والكريمي والهافان، في حين تتلألأ موديلات أخرى بدرجات الميتالك البرّاقة كالذهبي.


ويمتاز البوت ذو النعل المخروطي بتنوع طرق التنسيق، حيث يمكن تنسيق موديل ذي ساق طويلة مع فستان قصير أو تنورة قصيرة وبليزر أو معطف بقصة أكبر من المقاس "أوفر سايز".


كما يمكن تنسيق موديل يصل طوله إلى الكاحل مع بنطال جينز بقصة واسعة ذات طابع كاجوال.

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