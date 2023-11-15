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قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات بجنوبي لبنان

11/15/2023 9:27:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت قناة الجزيرة نقلا عن مراسلها إن قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف محيط بلدتي يارون وعيتا الشعب جنوبي لبنان.


وفي وقت سابق قال مراسل الجزيرة إن قصفا إسرائيليا استهدف محيط بلدات "رب الثلاثين" و"مركبا" و"حولا"، كما أفاد بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت محيط بلدة "كفر كلا" في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، في وقت دوت صفارات الإنذار في كريات شمونة ومرغليوت بالجليل الأعلى.


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