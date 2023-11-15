قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات بجنوبي لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت قناة الجزيرة نقلا عن مراسلها إن قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف محيط بلدتي يارون وعيتا الشعب جنوبي لبنان.
وفي وقت سابق قال مراسل الجزيرة إن قصفا إسرائيليا استهدف محيط بلدات "رب الثلاثين" و"مركبا" و"حولا"، كما أفاد بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت محيط بلدة "كفر كلا" في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، في وقت دوت صفارات الإنذار في كريات شمونة ومرغليوت بالجليل الأعلى.
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