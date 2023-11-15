بعد 40 يوماً من المنع .. دخول أول شاحنة وقود إلى غزة اليوم

بعد 40 يوماً من المنع .. دخول أول شاحنة وقود إلى غزة اليوم
التاريخ
11/15/2023 9:27:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بعد 40 يوماً من المنع .. دخول أول شاحنة وقود إلى غزة اليوم
MENAFN15112023000208011052ID1107429924
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