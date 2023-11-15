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تركيا: نعمل على ضمان معاقبة إسرائيل في المحاكم الدولية

11/15/2023 9:27:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني أن أنقرة تعمل على ضمان معاقبة إسرائيل في المحاكم الدولية.


وأضافت الرئاسة التركية أن أردوغان أبلغ ميلوني أن بلاده تتوقع دعما إيطالياً لوقف إطلاق نار في غزة.

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