تركيا: نعمل على ضمان معاقبة إسرائيل في المحاكم الدولية

تركيا: نعمل على ضمان معاقبة إسرائيل في المحاكم الدولية
التاريخ
11/15/2023 9:27:28 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني أن أنقرة تعمل على ضمان معاقبة إسرائيل في المحاكم الدولية.
وأضافت الرئاسة التركية أن أردوغان أبلغ ميلوني أن بلاده تتوقع دعما إيطالياً لوقف إطلاق نار في غزة.
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