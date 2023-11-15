مليونير جديد يفوز بـ 20 مليون درهم في سحوبات "محظوظ سبت الملايين" رقم 154

(MENAFN
- Ewings) 12 نوفمبر 2023، دبي، الإمارات العربية المتحدة: في أعقاب التغييرات التي تم إدخالها على هيكلة جوائزه مؤخراً، والتي تهدف إلى مضاعفة عدد الفائزين في كل سحب، أوفى "محظوظ سحب الملايين"، السحب الأسبوعي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي قدم منذ إطلاق عملياته الجوائز النقدية الأكبر والأكثر انتظاماً، بوعده في السحوبات التي تحمل الرقم 154، والتي أسفرت عن فوز أحد سعداء الحظ بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 20 مليون درهم.
وتعزيزاً لمكانته الرائدة بوصفه السحب الأكثر سخاءً وموثوقية في المنطقة، قدم "محظوظ سبت الملايين" جوائز نقدية بلغت قيمتها الإجمالية 22,045,270 درهم تم توزيعها على 133,048 فائزاً، وجاءت نتائج الفائزين في السحوبات كالتالي:
• فاز بالجائزة الأولى التي تبلغ قيمتها 20 مليون درهم مشاركاً واحد بعد مطابقة خمسة من أصل الأرقام الخمس الفائزة
• فاز 75 مشاركاً بالجائزة الثانية التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم إماراتي بعد مطابقة أربعة من أصل الأرقام الخمس الفائزة ليحصل كل منهم على مبلغ 2,000 درهم
• فاز 2,681 مشاركاً بالجائزة الثالثة التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم إماراتي بعد مطابقة ثلاثة من أصل الأرقام الخمس الفائزة ليحصل كل منهم على مبلغ 55 درهم
• فاز 26,461 مشاركاً بالجائزة الرابعة التي تبلغ قيمتها 35 درهم لكل منهم بعد مطابقة رقمين من أصل الأرقام الخمس الفائزة
• فاز 103,827 مشاركاً بالجائزة الخامسة التي تبلغ قيمتها 5 دراهم لكل منهم بعد مطابقة رقم واحد من أصل الأرقام الخمس الفائزة
وضمن هيكلة جوائز "محظوظ" الجديدة، حيث يفوز ثلاثة من سعداء الحظ بجائزة سحب القرعة الأسبوعي المضمون، ويحصل كل منهم على 100 ألف درهم، شهدت السحوبات التي تحمل الرقم 154 فوز المشاركين الثلاثة الذين يحملون أرقام هوية السحب 40302200، و4028484، و440352079.
هذا وسيتم الكشف عن مزيد من معلومات عن مليونير "محظوظ سبت الملايين" الجديد بمجرد استكمال الإجراءات الرسمية المُتَبعة.
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