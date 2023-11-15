استدامة قابلة للإثبات’كونتيننتال‘ تقدّم دليلاً على الكفاءة التي تتمتّع بها الأساطيل

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- Performance Communications) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 نوفمبر 2023: تقدّم ’كونتيننتال‘ (Continental) لعملاء الأساطيل باقة فعّالة من الحلول لجعل عمليات الأساطيل أكثر كفاءة واستدامة. وباستطاعة الشركات المشغِّلة للأساطيل الاختيار من مجموعة قياسية من الحلول بفضل التوجُّه الاستشاري الشامل وفق مفهوم التكاليف الإجمالية الأقل للقيادة (LODC)، بما في ذلك ContiLifeCycle، وميّزة ContiConnect للإدارة الرقمية للإطارات.
كما يوفر الآن المصنِّع الألماني الرائد للإطارات الراقية شهادة للمشغِّلين كدليل على كيفية مساعَدتهم بدفع الاستدامة لمستويات أعلى. وقالت سليانا ليتز، رئيسة ContiLifeCycle لدى ’إطارات كونتيننتال ألمانيا‘، في تعليق لها على هذا الموضوع: "عبر الارتكاز بشكل أساسي على إطارات ’كونتيننتال‘ التي يتم تركيبها على المركبات، فإننا نستطيع احتساب حجم التوفير المحقَّق في المواد والكربون خلال مرحلة الإنتاج وعملية إعادة قولبة المداس."
ولقد أظهرت دراسة أجراها ’معهد فراونهوفر للبيئة والسلامة وتقنية الطاقة‘ (UMSICHT) أن انبعاثات الكربون الناتجة عن عمليات إعادة قولبة المداس تصل إلى نحو 50 بالمئة أقل بالمقارَنة مع الإطارات الجديدة المماثلة. إضافة لهذا، تشكّل المواد المُعاد تدويرها والمتجدّدة ما يصل إلى 85 المئة من الإطارات التي تخضع لإعادة قولبة المداس.
حفظ الموارد وحماية البيئة مع الإطارات التي خضعت لإعادة قولبة المداس
تُعتبَر إعادة قولبة مداس الإطارات طريقة فعّالة للمساعَدة برفع مستويات استدامة الأساطيل. وهذه الطريقة يُمكِن أن توفر ما يصل إلى 55 كيلوغراماً من النفايات. وContiLifeCycle هو الاسم الذي أعطي لتوجُّه ’كونتيننتال‘ الشمولي الذي يسعى لابتكار اقتصاد دائري. وشرحت ليتز قائلة: "تساهم إعادة قولبة المداس بإطالة عمر الإطار – وبالتالي المسافة التي يقطعها بالنسبة للأسطول – وذلك بما يصل إلى نسبة 99 بالمئة عبر منحه حياة جديدة. وهذا يولّد تأثيراً بارزاً عبر تخفيض التكلفة للميل الواحد إضافة للتكلفة الإجمالية لدى العملاء."
ContiLifeCycle: إعادة قولبة المداس توفر الموارد
تساهم المداسات التي أعيدت قولبتها بتقليل الأثر البيئي بشكل فعّال عبر توفير المواد الخام والماء والطاقة أثناء الإنتاج. وحتى في حالة تلف المداس، فإن بُنيته تبقى عادة بحالة ممتازة. وتشمل عملية إعادة قولبة المداس إزالة المطّاط الباقي للمداس عن الإطار وإعادة استعمال البُنية لحياة ثانية وحتى ثالثة للإطار. وتابعت ليتز تقول: "عادة نحن قادرون على إعادة استخدام حوالي 70 بالمئة من الإطار الأساسي." وبالتالي تُعتبَر الإطارات الخاضعة لإعادة قولبة المداس آمنة ومتينة جداً.
تخفيض التكاليف التشغيلية
هذا الأمر يجعل الإطارات التي خضعت لإعادة قولبة المداس عنصراً أساسياً ضمن حل ContiLifeCycle – وهو أحد الأعمدة ضمن مفهوم LODC المبتكَر لدى ’كونتيننتال‘. وشرح رالف بيناك، رئيس حلول الأساطيل لدى ’إطارات كونتيننتال‘ في أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا: "LODC تعني التكاليف الإجمالية الأدنى للقيادة، والتي تشكّل توجُّهنا الاستشاري الشمولي الذي يسعى لمساعَدة عملاء الأساطيل على تخفيض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالإطارات." وكنظرة أولى، قد يظهر أن الإطارات تشكّل فقط نسبة 5 بالمئة تقريباً من التكاليف الإجمالية لتشغيل الشاحنة. لكن لها أثر بارز على تكاليف الوقود، الصيانة والتصليح، والتي تشكّل ما يزيد عن 53 بالمئة من التكاليف الإجمالية. وهذا يجعلها عنصراً أساسياً من ناحية التكاليف، ما يعني أن LODC عنصر نجاح حقيقي لعملاء الأساطيل في الأوقات الصعبة.
قيمة مضافة لعملاء الأساطيل – والآن مع دليل قاطع
يجتمع مفهوم الاستدامة ContiLifeCycle مع توجُّه LODC المتمحور حول التكلفة لدى ’كونتيننتال‘ لمنح عملاء الأساطيل باقة غنية من المنافع: إطارات ContiRe المُعاد معالَجتها بالحرارة العالية والإطارات المُعاد معالَجتها بالحرارة الباردة باستخدام مداسات الإطارات ContiTread، وإدارة البُنية المتمحورة حول الخدمة المتكاملة مع حساب ContiCasingAccount، بالإضافة إلى إطارات جديدة تدوم طويلاً وفعّالة من ناحية استهلاك الوقود. وهذا من شأنه أن يولّد قيمة مضافة تتمثّل بتوفير كبير في التكاليف وتأثير منخفض على البيئة. ويولّد مفهوم ContiLifeCycle بالتلازم مع فلسفة LODC من ’كونتيننتال‘ المزيد من الاستدامة التي توفر منافع ومزايا حقيقية ويُمكِن الآن المصادَقة عليها عبر شهادة فعلية.
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