نيسان تكرّم الإرث الممتد لسيارة باثفايندر الأسطورية في الشرق الأوسط

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- Edelman) دبي، الإمارات العربية المتحدة (15 نوفمبر 2023) – تحتفي نيسان بالنجاح واسع النطاق الذي حققته سيارة باثفايندر منذ إطلاقها في منطقة الشرق الأوسط قبل أكثر من 35 عامًا، من خلال تسليط الضوء على جميع طرازات مركبة الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات التي ساهمت في نجاح مسيرة تطوّر باثفايندر حتى اليوم. ويمتد إرث سيارة باثفايندر لأكثر من ثلاثة عقود، وظهر منها حتى اليوم خمسة أجيال فريدة من نوعها، نجح كل منها في تعزيز ريادة ونجاح باثفايندر في المنطقة على مرّ السنين.
وقد أثبتت هذه السيارة الأسطورية ومنذ طرحها لأول مرة عالميًا في العام 1987، مكانتها المميّزة عند العملاء الذي يبحثون عن سيارة عمليّة وموثوقة توفّر قدرات عالية، وأداءً استثنائي لرفع روح المغامرة والقيادة السلسة للسائق والركاب.
ويتميز الجيل الخامس والأحدث من طراز باثفايندر الذي تم إطلاقه في المنطقة العام الماضي، بتصميم جديد كليًّا ومجموعة جديدة ومبتكرة من الخصائص الميكانيكية والتقنية من بينها ناقل حركة آلي جديد كليًا من 9 سرعات، وشاشة عرض أمامية قياس 10,8 بوصة، وسعة جلوس لثمانية أشخاص، تلبي كلها التطلعات المتزايدة للعملاء في المنطقة.
وقال تييري صباغ، رئيس نيسان العربية السعودية وإنفينيتي الشرق الأوسط، والمدير التنفيذي في نيسان الشرق الأوسط: "تعد نيسان باثفايندر ومنذ عدة عقود رمزًا متميزًا يوفر للعملاء حرية الانطلاق والاستكشاف. وقد أسهم هذا الطراز الاسطوري في تعزيز مساهمتنا وريادتنا لفئة سيارات الدفع الرباعي على مستوى المنطقة، وقد حظيت نيسان باثفايندر الجديدة كليًا بطلب قوي من جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث أبدى العملاء إعجابهم بميزاتها المبتكرة وقدراتها العملية وصلابتها."
وقد عبر الإرث الممتد لسيارة نيسان باثفايندر وأجياله الخمسة بعدد من المحطات الرئيسية العالمية هي:
1) 1986: الجيل الأول - تصميم لا تخطئه العين
تم طرح سيارة باثفايندر لأول مرة في العام 1986 كطراز لعام 1987، وكانت عبارة عن سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات بابين، حيث أثبتت ريادتها في عالم الأناقة منذ البداية بفضل تصميمها الأمامي الجريء، الذي تميز بفتحات أفقية ثلاثية في مقدمة غطاء المحرك، والهيكل الصلب لطراز سيارات الشحن المثبتة عليه.
وقد ساهم الهيكل الصلب للسيارة من خلال تصميم "البدن المثبّت على إطار قاعدي" في تعزيز شعبيتها لدى عشاق الطرق الوعرة، الذين أعربوا جميعًا عن تقديرهم للتصميم الداخلي الفسيح والمريح. وبعد بضع سنوات، وفي العام 1990، تمت إضافة بابين خلفيين مكتملين بمقابض رمزية مثبتة بتصميم مدمج مع القائم الأخير لهيكل السيارة.
2) 1996: الجيل الثاني - محرك V6 جديد كليًا لمزيد من القدرات
في العام 1996، تحول هيكل باثفايندر إلى "المنصة أحادية الجسم" حيث اعتمدت تصميمًا يتسم بديناميكية هوائية جديدة، وتم دعم ذلك من خلال إدخال تحسينات على أقسام الركوب والتحكم في القيادة، والتي لعبت بشكل جماعي دورًا رئيسيًا في زيادة مبيعات سيارات الدفع الرباعي الشهيرة.
وبعد خمس سنوات، تم تزويد الجيل الثاني من باثفايندر ولأول مرة بمحرك من ست أسطوانات على شكل حرف V سعة 3,5 لتر. وكان هذا المحرك جزءًا من سلسلة محركات VQ الحائزة على الجوائز وقد لاقى استحسان العملاء في جميع أنحاء العالم، كما هو الحال مع الميزات والتقنيات الداخلية الفريدة لسيارة باثفايندر، ومن بينها نظام الملاحة مع شاشة عرض الرؤية الشاملة ثلاثية الأبعاد.
3) 2004: الجيل الثالث - سيارة بسبعة مقاعد للعائلات الكبيرة
ظهر الجيل الثالث من باثفايندر لأول مرة عالميًا في العام 2004. ومن بين مجموعة كبيرة من التغييرات، برزت عودة تصميم "البدن المثبّت على إطار قاعدي" مع نسخة معدلة من منصة F-Alpha، في حين أن مقعد الصف الثالث المنفصل والقابل للطي، قد أعطى باثفايندر القدرة على استيعاب سبعة ركاب لأول مرة.
4) 2013: الجيل الرابع - مقاعد مرنة لتحسين مستوى الراحة
في العام 2013، قدم الجيل الرابع من باثفايندر مستوى غير مسبوق من الأناقة والراحة والاقتصاد في استهلاك الوقود والتقنيات. كما وفّر تصميم "المنصة أحادية الجسم" للعملاء العديد من المزايا، من بينها الأرضية المسطحة لزيادة الرحابة والقدرة على حمل الأغراض.
ومن أجل تلبية الطلب على زيادة الكفاءة في الشرق الأوسط، تم تزويد الجيل الرابع من باثفايندر بمحرك DOHC V6 سعة 3,5 لتر، بقدرة 271 حصانًا، مقترنًا بناقل حركة "اكس ترونيك"، ما أسهم في تحسين مستوى الأداء بنسبة 30% في كفاءة استهلاك الوقود مقارنة بالطراز السابق.
كما جلب هذا الجيل من باثفايندر معه قائمة طويلة من الابتكارات، حيث قدم نظام الجلوس EZ Flex الخاص بشركة نيسان. وقد تم دعم ذلك بتقنية LATCH AND GLIDE التي سمحت بالحركة للأمام والوصول إلى الصف الثالث مع بقاء مقعد أمان الأطفال في مكانه بشكل آمن.
5) 2021: الجيل الخامس – وضع معيار جديدة للابتكار
ننتقل سريعًا إلى العام 2021، عندما ظهرت سيارة باثفايندر الجديدة كليًا لأول مرة عالميًا قبل إطلاقها رسميّاً في الشرق الأوسط في 2022. وقد دمج طراز الجيل الخامس بشكل متناغم بين التراث العريق لأسلافه مع التصميم المعاصر والتقنيات المتطورة، بدءًا من تصميمه الداخلي الراقي وصولاً إلى محركها القوي، حيث يجسّد الإصدار الأخير من باثفايندر روح الاستكشاف والحداثة.
وقد تم تعزيز حداثة هذا الطراز بشكل أكبر بمحرك DOHC V6 سعة 3,5 لتر بقدرة 284 حصانًا، وناقل حركة من 9 سرعات. كما يوفر نظام الطلاء ثنائي اللون للعملاء تميزًا جماليًا إضافيًا، يستكملها صفوف مقاعد تتسع لثمانية أشخاص، ولوحة عدادات رقمية جديدة كليًا قياس 12,3 بوصة، وشاشة عرض أمامية قياس 10,8 بوصة.
تتوفر سيارة نيسان باثفايندر 2023 ضمن ستة فئات فريدة وامكانية الاختبار بين الدفع الثنائي والرباعي، لدى شبكة شركاء نيسان في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
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