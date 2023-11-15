هايد بارك العقارية للتطوير وفاوندرز للتسويق تشاركان في معرض عقارات النيل بجدة

(MENAFN
- Golin Mena)
جدة، السعودية في 15 نوفمبر 2023: أعلنت كلا من شركة هايد بارك العقارىة، إحدى كبرى شركات التطوير العقارى فى مصر، وشركة فاوندرز، الذراع التسويقي لهايد بارك العقارية للتطوير، المشاركة بمعرض عقارات النيل بجدة بالسعودية، الذي يعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر بفندق ريتز كارلتون، لعرض مشروعاتها فى القاهرة، وذلك في إطار خطة الشركة للتوسع في تصدير العقار المصري داخل الأسواق العربية، وطرح منتجاتها العقارية المتميزة على عملاء جدد.
وتمتلك شركة «هايد بارك العقارية»، محفظة أراضي متنوعة تلبي كافة احتياجات وتطلعات العملاء السعوديين والمصريين المقيميين بالخارج الراغبين في الاستثمار العقاري بمصر، من خلال تملك وحدات متميزة سواء بالقاهرة أو الساحل الشمالي، مدعومة بكافة وسائل الراحة والأمان، ومستدامة للحفاظ على البيئة، مع لمسة جمالية فريدة في تصميماتها، بجانب الخدمات الترفيهية التي تلبي احتياجات العملاء.
ومن جانبه عبر المهندس أمين سراج، العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية للتطوير و رئيس مجلس إدارة فاوندرز للتسويق العقاري، عن سعادته بالمشاركة في معرض نايل بروبرتي اكسبو بجدة قائلا:" إن المعرض فرصة رائعة للتعرف على تطلعات عملائنا من الأشقاء السعوديين والمصريين المقيميين في المملكة عن قرب والتواصل معهم وتلبية احتياجاتهم، وفي ذات الوقت عرض منتجاتنا المتنوعة والمعروفة بتصميماتها الفريدة، حيث تتمتع هايد بارك العقارية بخبرة طويلة في مجال التطوير العقاري، وحققنا العديد من النجاحات في تسليم مشروعاتنا في موعدها المحدد، وتوفير خدمات عالية الجودة لعملائنا". وأضاف " إن الشركة لديها خطة طموحة للتوسع داخل أسواق الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية، وتصدير العقار المصري الذي يمتاز بالتنوع وقدرته على المنافسة وموقعه الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة، كما تلتزم الشركة بتقديم منتجات عقارية متميزة وذات قيمة مضافة عالية، وذلك من خلال الالتزام بمعايير الجودة العالمية وتطبيق أفضل الممارسات في مجال التطوير العقاري.
وتعرض الشركة مشروعها هايد بارك القاهرة الجديدة، أحد أفضل المشروعات بمنطقة التجمع الخامس، ويقع على مساحة 6 ملايين متر مربع ، بإجمالى 20 ألف وحدة،صمم المخطط الرئيسي من تصميم شركة العالميةGenzler ويتميز المشروع بتنوع تصميماته من فيلات منفصلة ومتصلة وشقق سكنية بمساحات مختلفة، من 75 متر مربع إلى 687 متر مربع لتلبية الأذواق والاحتياجات المتنوعة للعملاء وقد تم تسليم اكثر من 4000 وحدة بالفعل، كما يضم المشروع واحدة من أكبر الحدائق الترفيهية بشرق القاهرة «The Park» على مساحة 600 ألف متر مربع من تصميم المكتب الاستشارى الأمريكى SWA ، بالإضافة إلى المنطقة التجارية الترفيهية هايد أوتHydeOut، التى تحتوي على عدد كبير من أهم المطاعم والمناطق الترفيهة والرياضية، بجانب المشروعات الخدمية والتجارية والإدارية مثل بيزنس ديستريكت.
هذا وتعرض شركة فاوندرز، الذراع التسويقي لشركة هايد بارك للتطوير العقاري، مشروع مدينة "وصال"، بالكيلو 30 بطريق مصر السويس، ويضم 11 آلاف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق وجاهزة للسكن الفوري بمساحات تبدأ من 160 متر مربع، ويوفر المشروع جميع الخدمات التجارية والترفيهية والنوادى ودور العبادة، مع وجود مساحات خضراء واماكن انتظار لجميع الوحدات لتلبية احتياجات السكان المختلفة.
وتنقسم مدينة وصال إلى ثلاثة مكونات رئيسية منفصلة، مشروعين للإسكان تتوافر بهما أعلى درجات الحماية والأمان، وآخر تجارى، ويشمل الكمبوند السكنى الأول «وصال views» وحدات متنوعة ما بين فيلات وتوين هاوس وتاون هاوس، وكذلك دوبليكس وشقق بمساحات مختلفة، في حين يضم الكمبوند السكنى الثانى «وصال Residences» شققًا بمساحات مختلفة، تبدأ من 160 مترًا مربعًا، أما المنطقة التجارية، فتشتمل على مجمع مطاعم، ودور سينما، وأسواقًا تجارية، وحضانات، ودور عبادة (2 مسجد كبير وكنيسة)، ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى نادٍ رياضى خاص.
ونجحت شركة فاوندرز فى بيع أكثر من 4,096 وحدة في مشروع وصال خلال عام واحد، بعدما تمكنت من بيع مشروع جاردينيا سيتي بالكامل والمقام على مساحة 680 فدانا ويضم نحو 19.5 الف وحده سكنية كاملة التشطيب والمرافق وجاهزة بالكامل للسكن الفورى.
تتميز «هايد بارك العقارية للتطوير» بحافظة أعمال قوية سواء في شرق القاهرة بمشروع هايد بارك القاهرة الجديدة أو بمشروعين بغرب القاهرة وهم تاونى Tawny وGarden Lakes، وتحديدا بقلب مدينة 6 أكتوبر، حيث يقع المشروعين في موقع استراتيجي بالقرب من منطقة خدمات تضم مدارس وجامعات ومستشفيات وفنادق، ويبعد دقائق قليلة عن منطقة المولات والمحلات التجارية، ويضم مشروع تاوني 240 فيلا على مساحات متنوعة تبدأ من 261متر مربع حتي 261 متر مربع أما مشروع Garden Lakes فيقع بالجهة المقابلة لمشروع تاونى Tawny، على مساحة 69 فداناً، ويضم وحدات سكنية متنوعة تبدأ من 65 أمتار وتصل الى 291 متر، بجانب خدمات ترفيهية من كلوب هاوس وحمامات سباحة، ومنطقة مخصصة للأطفال، ومساحات للأنشطة الاجتماعية، ومسار للدراجات وللركض، ومناطق للأنشطة الخارجية، ومنطقة القراءة ومساحات العمل المشترك، وحدائق بأحجام فسيحة ذات مناظر طبيعية بهندسة معمارية، ومنطقة خدمات، إضافة إلى موقف للسيارات تحت الأرض.
ولم تغفل هايد بارك منطقة الساحل الشمالي وأطلقت مشروعها المتميز Seashore بطريق رأس الحكمة بالساحل الشمالي والذي يقع على مساحة 240 فداناً والفريد في تصميمه حيث يتيح لكافة الوحدات أن تطل بشكل مباشر على البحر، ويشمل المشروع أماكن ترفيه ومنطقة تجارية، ومخطط لإنشاء فندق عالمي وشقق فندقي، وكابينات الشاطئ، كلوب هاوس، وممشى مطل على البحر مباشرة ومن المقرر أن تسلم الوحدات كاملة التشطيب.
يذكر أن تأسست شركة "هايد بارك العقارية للتطوير " ش.م.م عام 2007 تحت إسم داماك العقارية للتطوير ش.م.م، وفى عام 2009 استحوذ بنكي "التعمير والاسكان" و"العقارى المصرى العربى" والشركة القابضة للاستثمار والتعمير على 60% من أسهم الشركة، وفى مايو 2013 دخلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كمساهم وشريك إستراتيجى بدلا من مجموعة داماك العقارية.
وتمثل هذه الشراكة الإستراتيجية بين البنكين والشركة القابضة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إضافة قوية من شأنها زيادة القدرة التنافسية لشركة "هايد بارك العقارية للتطوير" والتأكيد على مصداقيتها في السوق المصري.
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