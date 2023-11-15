حي دبي للتصميم يتعاون مع اتحاد ميلانو دوريني للتصميم للارتقاء بقطاع الإبداع في دبي إلى مصاف العالمية

(MENAFN
- Hill+Knowlton Strategies) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 15 نوفمبر 2023: وقّع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم اتفاقية شراكة استراتيجية مع اتحاد ميلانو دوريني للتصميم، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وإتاحة فرص التواصل بين المجتمع الأكاديمي وقطاع الأعمال ضمن مختلف مجالات التصميم.
كما سوف تسهم هذه الشراكة في تمكين المواهب والشركات الإيطالية المبدعة من دخول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال حي دبي للتصميم، بما يدعم مساعي الارتقاء بالقطاع الإبداعي في دبي نحو الأسواق العالمية وترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً في شتى مجالات التصميم والإبداع.
وقد تمّ توقيع الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين على هامش فعاليات أسبوع دبي للتصميم، وهو مهرجان الإبداع الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والذي تمّ تنظيمه الأسبوع الماضي في حي دبي للتصميم. وحضر حفل التوقيع نخبة من المسؤولين رفيعي المستوى بمَن فيهم سعادة جوسيبي فينوكاريو القنصل العام لإيطاليا، وعمار المالك النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع التجاري، وماسيمو سالاموني مؤسس ورئيس اتحاد ميلانو دوريني للتصميم، وخديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم.
ويطمح اتحاد ميلانو دوريني للتصميم إلى الارتقاء بحي ميلانو للتصميم عبر ضمان القيمة القصوى للوجهات والمؤسسات وأعضاء الاتحاد، في ظلّ التركيز بشكل خاصّ على قطاع التصميم الداخلي وأصحاب المصلحة الفاعلين فيه.
وفي هذه المناسبة، قالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم: "يُعدّ الارتقاء بمواهب دبي الإبداعية إلى مصاف الأسواق العالمية الرئيسية جزءاً أساسياً من مهمتنا في حي دبي للتصميم. سوف تسهم شراكتنا الإستراتيجية مع اتحاد ميلانو دوريني للتصميم في إتاحة سُبُل التعاون مع إحدى أبرز الجهات الفاعلة في عالم التصميم في ميلانو، والتي تمتاز بإرثها العريق وبصمتها الملحوظة في شتى مجالات الإبداع. نطمح من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون مع اتحاد ميلانو دوريني للتصميم من أجل توفير فرص ملهمة للتعلّم والتبادل الثقافي وبناء الشراكات الجديدة. كما نسعى من خلال استقطاب الفرص الإبداعية والشخصيات المؤثرة العالمية إلى دبي، إلى الارتقاء بمجتمعنا الإبداعي وترسيخ مكانة الإمارة ملتقىً للمبدعين ووجهةً عالميةً للتصميم".
من جانبه، قال ماسيمو سالاموني مؤسس ورئيس اتحاد ميلانو دوريني للتصميم: "نجحت دبي خلال فترة زمنية قياسية في إحراز تقدّم ملحوظ على صعيد كافة الصناعات الإبداعية العالمية، حيث باتت اليوم الوجهة الأمثل للموهوبين والمبدعين بفضل تحوّلها السريع إلى عاصمة بارزة للإبداع وقدرتها على جذب مجموعة متنامية من المواهب والعلامات التجارية العالمية. يسرّنا أن نتعاون مع حي دبي للتصميم للاستفادة من موارده المتنوّعة والغنية ضمن منظومتنا الراسخة للإبداع في التصميم بما يُثري ثقافة الطرفين، حيث يمكننا تبادل الأفكار والفرص والخبرات التي تتخطّى الحدود الجغرافية. وتُعدّ الاتفاقية الموقعة خطوة إضافية في سعي اتحاد ميلانو دوريني للتصميم لتنفيذ برنامج يهدف إلى نشر ثقافة عالمية للإبداع والتصميم في صفوف الشركات القائمة في قلب ميلانو النابض، بما يتخطى حدود فعاليات أسبوع ميلانو للتصميم المقرّر في أبريل. وكما هو الحال في ميلانو، بات حي دبي للتصميم اليوم وجهة عالمية لأبرز العلامات التجارية في عالم الموضة والجمال والتصميم والتي تعتزم توسيع نطاق أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي. ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من أوجه التآزر القائمة اليوم لدعم شركات التصميم ضمن سوق غنية بالفرص والإمكانات".
الارتقاء بقطاع الإبداع في دبي
تهدف الشراكة الاستراتيجية بين حي دبي للتصميم واتحاد ميلانو دوريني للتصميم إلى تعزيز سُبُل تبادل المعرفة وتوفير المزيد من فرص التعلّم للطلاب والمهنيين المحترفين على حدّ سواء. ويحرص الطرفان من خلال هذه الشراكة على التعاون مع جهات تعليمية قائمة في دبي وميلانو، لتسهيل فرص التعلّم المشترك بما في ذلك تنظيم المحاضرات الخاصّة وبرامج التبادل الطلابي والتعليم المستمرّ في مجال التصميم، فضلاً عن تدريب موظفي الشركات وتنظيم مسابقات التصميم وتعاون الطلاب من خلال تنفيذ المشاريع. ويطمح حي دبي للتصميم واتحاد ميلانو دوريني للتصميم من خلال إتاحة سُبُل تبادل المعرفة بين الطرفين إلى الارتقاء بقطاع التصميم المزدهر، عبر وضع معايير جديدة للتميز والابتكار.
تجدر الإشارة إلى أنّ اتحاد ميلانو دوريني للتصميم سوف يبادر إلى إنشاء مقرّه في حي دبي للتصميم، حيث سيعمل على تنظيم المعارض الدائمة والمؤقتة، فضلاً عن تزويد حي دبي للتصميم بمساحات ملائمة لتنظيم فعاليات التواصل في إيطاليا. ويطمح اتحاد ميلانو دوريني للتصميم إلى دعم مساعي حي دبي للتصميم في إيطاليا، بهدف رفع الوعي بمنظومته الإبداعية الرائدة وترسيخ مكانة الحي وجهةً عالميةً للإبداع.
وتأتي هذه الاتفاقية انسجاماً مع مستهدفات إستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي وأجندة دبي الاقتصادية "D33"، علماً أنها ستمهّد الطريق أمام حي دبي للتصميم للنظر في الفرص المتاحة اليوم للارتقاء بالقطاع الإبداعي في دبي إلى مصاف العالمية.
يُعدّ حي دبي للتصميم من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي الصناعية.
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