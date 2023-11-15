آلاف السعوديون يمشون لنصف ساعة يوميا ضمن مبادرة #امش30

(MENAFN
- Epress release) الرياض
حققت النسخة الرابعة من المبادرة الوطنية #امش30 لعام 2023، مشاركات واسعة لآلاف السعوديين من مختلف الأعمار والفئات، ضمن أكبر تجمع صحي رياضي على مستوى البلاد.
وبدأت الفعّالية التي دشنها السبت 11 نوفمبر وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل في المدينة الرقمية بالعاصمة بحضور كثيف، من المسئولين والمشاهير والشخصيات العامة، حيث شارك الجميع بالسير لمدة ثلاثين دقيقة على المسار الدائري المخصص للمشي، وتخللتها مجموعة من الأنشطة المصاحبة.
وبيّنت الوزارة أن مبادرة #امش30 تشتمل على مجموعة من الأنشطة المتنوعة؛ منها: اختبار ذاتي يقيس مستوى الفرد في ممارسة المشي، ويقدم حلولاً علمية للتخطيط والاستمرار. كما تم تدشين دراسة ميدانية قيمت واقع ممارسة المشي بين السكان؛ بالإضافة إلى تدشين مسابقة للاستمرار على مشي 8000 خطوة في اليوم عبر تطبيق صحتي.
وتسعى الصحة السعودية من خلال المبادرة إلى رفع جودة حياة السكان من خلال نشر نمط صحي مُستدام يمثل ترسيخ سلوك المشي كعادة يومية أحد أركانه الرئيسة، حيث أثبتت الدراسات أن ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم يقي من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة حوالي 35%، كما يقي من الإصابة بمرض السكري بنسبة تصل إلى 58%.
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