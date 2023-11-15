الصحة السعودية تطلق أكبر مبادرة للمشي بمعدل نصف ساعة يوميا

(MENAFN
- Epress release) الرياض
يُطلق وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، السبت المُقبل 11 نوفمبر، النسخة الخامسة من المبادرة الوطنية "امش 30" بالعاصمة الرياض، وذلك ضمن أكبر تجمع صحي رياضي على مستوى البلاد للتحفيز على ممارسة المشي 30 دقيقة يومياً. وأوضحت الصحة السعودية أن المبادرة تهدف إلى ترسيخ سلوك المشي والتوعية بأهميته وفوائده الصحية.
وبيّنت الوزارة أن مبادرة "امش 30" تشتمل على مجموعة من الأنشطة المتنوعة؛ ومنها: اختبار ذاتي يقيس مستوى الفرد في ممارسة المشي، ويقدم حلولاً علمية للتخطيط والاستمرار. كما سيتم في ذات الصدد تدشين دراسة ميدانية بعنوان (واقع المشي في المملكة)؛ بالإضافة إلى تدشين مسابقة للاستمرار على مشي 8000 خطوة في اليوم عبر تطبيق صحتي. وتتضمن الفعالية كذلك تفعيل نشاط المول الصحي؛ وهي عبارة عن مسار للمشي في سبعة مولات (مراكز تجارية) خلال فترة الصيف؛ لتجنُّب حرارة الأجواء الخارجية.
الجدير بالذكر أن مبادرة "امش 30" انطلقت منذ عام 2019؛ وجاءت نسخة العام الماضي 2022 بمشاركة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية د.تيدروس غيبريسوس، فيما بلغ عدد المشاركين في السنوات الماضية نحو 16 ألف مشارك في 20 مدينة سعودية.
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