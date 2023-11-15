القرية العالمية تكشف عن منطقة "ميني وورلد" الجديدة كلياً

(MENAFN
- Dubaisc) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 نوفمبر 2023: أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن إطلاقها أحدث وجهاتها الترفيهية خلال موسمها الـ 28، وهي منطقة "ميني وورلد" الجديدة التي ستوفر لضيوف القرية العالمية المزيد من المتعة ضمن فعالياتها وأنشطتها الشيقة.
وتقع منطقة "ميني وورلد" الجديدة التي تمتد على مساحة تبلغ 10,300 متر مربع، خلف ممشى المطاعم بجوار منطقة كرنفال™ الشهيرة، حيث تحتفي بثقافات العالم من خلال عرضها 25 من المجسمات المصغرة لأشهر المعالم، من بينها برج العرب وقوس النصر وأهرامات الجيزة. كما تتوسط المنطقة 30 من منافذ المأكولات اللذيذة التي تشمل أكشاك وعربات المأكولات الزاخرة بتشكيلات متنوعة من النكهات الأصيلة من التي تمثل بلدان المجسمات، لتأخذ زوّارها من عشاق النكهات المختلفة، في رحلةٍ إلى عالمٍ من الأطباق والمأكولات الاستثنائية.
وتزخر منطقة "ميني وورلد" بالعديد من الوجهات الترفيهية والمرافق الفريدة من نوعها، لتوفر لضيوف القرية العالمية أوقاتاً حافلة بالاسترخاء والترفيه و المغامرة، حيث تحتضن منطقةً مخصصةً للتنزّه، و"مسرح الروائع" الجديد كلياً، فضلاً عن منطقة "ميني جولف" الممتدة على مساحة 3,300 متر مربع، والتي تضم بملعبها المصغر للجولف 18 حفرةً، وتتيح لعشاق الرياضة إبراز مهاراتهم وإشباع شغفهم في اللعبة.
هذا وسيكون ضيوف القرية العالمية الصغار على موعد مع لحظات حافلةٍ بالبهجة والحماس في الوجهة الترفيهية "نيون جالاكسي أدفنتشر بارك" المقرر افتتاحها قريباً، والتي تضم عدداً من الألعاب والأنشطة المصممة خصيصاً لتناسب الصغار ممن تبلغ أعمارهم 7 سنوات فما فوق، ومنها "تحدي محارب النينجا" و"مغامرات التسلق" وألعاب المهارة الشيقة مثل "دونات سلايد" و"سايكلون سلايد" و"العربة الهوائية".
وتواصل القرية العالمية استقبال ضيوفها من جميع أنحاء العالم في موسمها الـ 28 الذي انطلق مؤخراً، حتى الـ 28 أبريل 2024 ضمن أجواء حافلة بالفعاليات والأنشطة الترفيهية التي ترضي جميع الأذواق.
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