ويلو تناقش مستقبل تكنولوجيا تصنيع المضخات لإدارة المياه

(MENAFN
- CommuniGate Middle East) دبي، 15 نوفمبر، 2023
أعلنت شركة "ويلو الشرق الأوسط"، إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع المضخات وحلول إدارة المياه في المنطقة ، عن مشاركتها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ويتيكس 2023 ، لإلقاء الضوء على مجموعة منتجاتها الحديثة واستعراض الحلول الجديدة في إدارة المياه .
وكشفت الشركة عن مجموعة من أحدث المنتجات والحلول التي طورتها، ومن بينها Wilo-EMUport CORE و Wilo-Atmos GIGA N، و Wilo-ZETOS، و Wilo-SCP، و Wilo-Rexa SOLID Q المطورة بالتعاون مع "نكزوس إنتيليجنس"، و Wilo-COR 2 Helix V، حيث تكفل هذه الحلول تحقيق الكفاءة والاستدامة، وتنسجم مع مبادرات المحافظة على المياه، كما تتماشى مع رؤية دبي لمستقبل مستدام.
وتعكس مشاركة ويلو، ضمن الجناح الألماني، في المعرض الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي خلال الفترة ما بين 15 و 17 نوفمبر، التزام الشركة بريادة الابتكار التكنولوجي في مجال تصنيع المضخات وتوريد المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.
وستستضيف "ويلو" خلال ثاني يوم المعرض، ممثلةً بـ دانييل بوسويوك، مدير إدارة الحسابات العالمية لديها، ندوةً تحت عنوان "تقنية ويلو الذكية لتعزيز الكفاءة والموثوقية في مجال ضخ مياه الصرف الصحي"، حيث ستغني الندوة النقاشات المتواصلة حول موضوع الممارسات المستدامة لمعالجة المياه.
وفي الوقت الذي يعاني فيه العالم من ندرة المياه، تبرز الحاجة إلى إيجاد حلول ضخ ذكية أكثر من أي وقت مضى. وبحسب الإحصاءات الأخيرة، ارتفع الطلب على الحلول الفعالة لإدارة المياه بنسبة 20% في العام الماضي وحده، في حين أن هناك مليار شخص حول العالم عاجزون عن الحصول على مياه شرب آمنة، وهو ما يشكل حوالي 26% من إجمالي عدد السكان في العالم، فضلاً عن وجود 3.6 مليار إنسان غير قادرين على الحصول على خدمات صرف صحي آمنة.
وقال ياسر ناجي، مدير مجموعة "ويلو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" والمدير العام للشركة في دولة الإمارات: "يسعدنا أن نشارك في معرض ويتيكس الذي يوفر منصة هامة لاستعراض حلولنا المبتكرة والمستدامة في إدارة المياه. وتنسجم هذه المنتجات التي نقدمها مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بالاستدامة، وتأتي أيضاً لتلبي الاحتياجات الملحة للسوق اليوم. ومع استمرار أزمة المياه في العالم، لا تدخر "ويلو" جهداً لقيادة التحول نحو الحلول المبتكرة والمستدامة من خلال تقديم الحلول الذكية التي تسهم في المحافظة على المياه وتحقيق الاستدامة الشاملة. ومن خلال الحلول التي تقدمها الهندسة المتطورة لنظام Wilo-EMUport CORE، والكفاءة المعتمدة على البيانات التي يوفرها نظام Wilo-Rexa SOLID Q المطور بالتعاون مع"نكزوس إنتلجنس"، نظهر التزامنا الدائم بدمج الابتكار التكنولوجي بالاستدامة".
ومن جانبه، قال فؤاد أحمد، المدير الإقليمي للتسويق والعلاقات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:"تنطوي مشاركة "ويلو" في معرض ويتيكس على أهمية بالغة، فهي تأتي في وقت تستضيف فيه دولة الإمارات مؤتمر الأطراف 28COP، وهي مناسبة مهمة بالنسبة لنا لنُطلع المعنيين بهذا الشأن مثل الجهات الحكومية والقطاع الخاص وغيرهم من الأطراف ذوي الصلة على استراتيجيات الاستدامة التي نتبعها. ومن خلال دمج التكنولوجيا الذكية بأنظمة الضخ لدينا، لا نهدف فقط إلى التصدي للتحديات السائدة التي يواجهها عملاؤنا، بل نطمح لأداء دور حقيقي في بناء مستقبل مستدام لقطاعي المياه والطاقة يتسم بكفاءة استخدام الموارد. كما ينسجم التزامنا بالابتكار والاستدامة مع الحوارات العالمية الدائرة حول العمل المناخي، ونحن متشوقون للإسهام في النقاشات التي ستدور حول هذا الموضوع خلال معرض ويتيكس."
ويعد معرض "ويتيكس" حدثاً بارزاً ضمن الخارطة العالمية التي تعنى بشؤون الاستدامة، وهو واحد من أكبر الملتقيات التي تتناول مواضيع الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والقطاعات ذات الصلة. ويشكل المعرض منصة هامة لقادة الصناعة لاستعراض الابتكارات وتبادل الأفكار وتوحيد الجهود من أجل رسم مستقبل الممارسات المستدامة. ولكونها في طليعة مشهد الابتكار التكنولوجي في صناعة المضخات، تغتنم "ويلو" هذه الفرصة لتسليط الضوء على هذه القضايا المهمة، واستعراض حلولها الحالية في وقت يكافح فيه العالم من أجل مستقبل يحمل المياه النظيفة والآمنة.
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