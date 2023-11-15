القسام تعلن عن استهداف ناقلة جند وتجمع للعدو
التاريخ
11/15/2023 8:11:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن استهداف تجمع لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى.
وأضافت الكتائب أنها استهدفت ناقلة جند صهيونية شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105"
MENAFN15112023000208011052ID1107428236
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.