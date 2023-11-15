الجيش المصري يعلن الاستعداد لحدث عسكري ضخم

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت القوات المسلحة المصرية بدء العد التنازلي لمعرض مصر للأسلحة الدفاعية ( EDEX ) في نسخته الثالثة، من الـ4 وحتى الـ7 من ديسمبر المقبل.ويعد المعرض هو الحدث الدفاعي والأمني الوحيد الذي يغطي إفريقيا والشرق الأوسط، ويوفر فرصة فريدة للعارضين لعرض أحدث التقنيات، المعدات والأنظمة عبر البر والبحر والجو.



ويشهد الحدث استعراض أسلحة مصرية الصنع لأول مرة من ضمنها الرادارات المطورة، والطائرات الدرون، ومدرعات وعربات مصفحة، ودبابات، وفرقاطات ولانشات بحرية، إضافة إلى الأجهزة الكهروبصرية، والأسلحة الخفيفة.



وهذا أول معرض دفاعي دولي ينظم على أرض مصر ويقام كل عامين، وقد أطلقت نسخته الأولى عام 2018 فيما حال وباء كورونا دون إقامة النسخة الثانية في موعدها عام 2020، إذا أجلت إلى العام 2021 حيث شهدت مشاركة أكثر من 400 شركة من حوالي 42 دولة.





روسيا اليوم