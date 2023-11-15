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لاعب برشلونة السابق: ريال مدريد الأفضل في العالم

11/15/2023 8:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الإسباني أليخاندرو جريمالدو، لاعب برشلونة السابق وباير ليفركوزن الحالي، على رغبته في اللعب لريال مدريد يومًا ما.
ولعب الظهير الأيسر لأكثر من خمس سنوات في الفريق الرديف لبرشلونة، وغادر في عام 2016 نحو بنفيكا، قبل الانتقال مطلع هذا الموسم لصفوف ليفركوزن.
وقال جريمالدو، الذي يتواجد حاليًا مع منتخب إسبانيا، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "ريال مدريد هو أحد أفضل الفرق في العالم، إن لم يكن الأفضل، وهو فريق يرغب كل لاعب في الانضمام إليه".
وأضاف: "لكن في الوقت الحالي أنا في باير ليفركوزن.. أنا هنا منذ ثلاثة أشهر فقط، وكل شيء على ما يرام".
وتابع: "علينا أن نواصل العمل وسنرى ما سيحدث في المستقبل".
وعن انضمامه لمنتخب إسبانيا، قال: "الحقيقة هي أنني سعيد جدًا، سعيد جدًا.. إنه حلم أصبح حقيقة.. الآن أريد أن أستمتع بكل لحظة أتواجد فيها هنا، وكل يوم أتواجد فيه هنا وأستغل الفرصة".
وخاض جريمالدو، 17 مباراة مع ليفركوزن في مختلف المسابقات، حيث سجل 8 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

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