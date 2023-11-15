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متلازمة الضائقة التنفسية الحادة تهدد الحياة

11/15/2023 8:11:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة الرئة الألمانية إن متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (Acute Respiratory Distress Syndrome) هي مرض خطير يهدد الحياة، حيث لا تعمل الرئتان بشكل صحيح، بسبب تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، مشيرة إلى أنه في غضون فترة قصيرة يحدث نقص حاد بالأكسجين في الدم، ومن دون علاج طبي مكثف يموت الشخص المصاب.
الأسباب
أوضحت المؤسسة أن السبب الأكثر شيوعاً لمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة هو الالتهاب الرئوي، مشيرة إلى أن الأسباب الأخرى تشمل صدمة شديدة في الرئة واستنشاق الدخان والغازات السامة.
كما تؤدي بعض الأمراض إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة مثل التهاب البنكرياس وتسمم الدم، بالإضافة إلى التورم واسع النطاق في الجسم الناجم عن رد فعل مبالغ فيه لجهاز المناعة.
الأعراض
وتتمثل أعراض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة في ضيق التنفس وتسارع التنفس وتغير لون الشفاه والأصابع إلى اللون الأزرق، بالإضافة إلى التشوش الذهني والاضطراب الداخلي والارتباك.


العلاج
وشددت المؤسسة على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للتنفس الاصطناعي في الوقت المناسب.. ولا توجد حتى الآن أدوية لعلاج متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وإنما يتم علاجها من خلال علاج المرض المسبب لها.
كما يتم اللجوء إلى المضادات الحيوية لعلاج العدوى وإلى الكورتيزون لمنع التليف الرئوي وإلى الهيبارين لمنع الانسداد الرئوي.. وفي حالة الصدمة، يتم اللجوء إلى الأدوية، التي تدعم الدورة الدموية.

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